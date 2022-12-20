【健康解碼】心房顫動引發腦血管危機 薄血藥防中風於未然

心腦為一體。倘若其中一方出現問題，隨時會波及另外一方。心房顫動雖然屬於心臟一方的問題，卻是缺血性中風常見成因之一。一旦患上心房顫動，中風是否必然呢？我們且聽腦神經科專科醫生李可倫醫生講解。

中風風險高五倍

李醫生解釋，心房顫動與缺血性中風關係密不可分。心房顫動是一種心律不整，而患者的心房跳動可能時而快速和缺乏規律，以致血液未能如常流動，更有可能在心房內凝結成為血塊。當這些血塊泵出心臟，可能隨著血管漂流至腦血管，以致腦血管栓塞。

數據指出，心房顫動患者中風的風險比一般人高五倍。但令人憂慮的是心房顫動產生的血栓體積較大，這或會阻塞腦部前端的大血管，故影響腦部較廣的範圍。李醫生解釋這類血栓頗為棘手並道出：「一般中風後4.5小時內為黃金治療期，患者需要緊急送院，由醫生施予溶栓劑溶解血塊；然而，溶栓劑未必足以處理心房顫動患者的血栓，可能需要透過導管手術取出血栓。」

防中風於未然

雖然導管取栓術發展成熟，對患者幫助良多，但李醫生指出防患於未然才是上策，並建議心房顫動患者服用薄血藥減低中風風險。薄血藥的作用為干擾血液蛋白、減慢凝血，進而防止血塊形成並引致中風。

大家聽見需要長期服藥，難免有所抗拒。李醫生則謂毋須焦慮過多，現時有多種新一代薄血藥供患者選擇，它們不但比較安全，也減省了許多不便：「以往大家所說的薄血藥是『華法林』，這類藥物容易與其他食物與藥物相沖，日常飲食和用藥需要非常謹慎，並且患者需要定期抽血檢驗凝血指數，令患者感到日常不便。如今多種新一代藥物面世，患者毋須戒口或定時驗血，而且預防中風效果更較理想和出血風險較低。」

緊急逆轉抗凝血

李醫生繼續指出現今部分新一代薄血藥備有解藥，可在短時間內逆轉薄血藥的藥效，恢復患者的凝血功能，即使患者需要接受緊急手術，也不用擔心止血問題。

60多歲的劉先生（化名）因察覺心跳異常而求醫。劉先生及後確診心房顫動，遂開始使用薄血藥及抗心律不整藥。與此同時，他飽受痔瘡困擾多年，近日更發現大量出血，醫生建議以手術方式割除。由於劉先生服用新一代薄血藥，這便可以透過逆轉針劑快速解除薄血藥藥效，毋須等待藥效消散才接受手術。現時他已完成手術，傷口亦已癒合，可繼續用藥並預防中風。

李醫生提醒市民，預防中風的治療各有成效、副作用及風險。如有疑問，請向主診醫護人員查詢。