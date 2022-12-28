【健康解碼】急性骨髓性白血病症狀要提防 及早接受合適治療可治癒

高燒不退、疲倦，甚至異常出血等，有可能是患上急性骨髓性白血病（簡稱AML）！有血液及血液腫瘤科專科醫生表示，急性骨髓性白血病是成年人最常見的白血病種類，病程發展快速，症狀嚴重，若得不到有效治療，可於數月內喪命。然而，此疾病是可治癒的，若病徵出現應盡早求醫，未能承受高強度治療的患者，亦需因應個人狀況，選擇合適的治療方案。

人體骨髓中的幹細胞會製造紅血球、白血球和血小板。骨髓裡的幹細胞異常增生，可致白血病，當中又可分為急性及慢性、骨髓性及淋巴性，共四種白血病。其中最常見的是急性骨髓性白血病，骨髓裡未成熟的白血球大量增生，在骨髓和血液中堆積，干擾造血功能。

中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授、血液及血液腫瘤科專科醫生王紹明醫生表示，正常的白血球、紅血球和血小板減少，可增感染風險、造成貧血和止血出現問題，使患者高燒不退、疲倦、異常出血及牙肉腫脹等。王醫生續指，急性骨髓性白血病的病程發展快速，症狀嚴重，若得不到有效的治療，可於數月內喪命，因此若病徵出現，便應盡早求醫。

AML非無法治療 因應個人狀況選合適治療 助提升存活率

急性骨髓性白血病的高危群組，包括染色體異常和曾接受化療等人士。王醫生表示，年長人士也是高危一族，近一半AML患者為60歲以上人士，年長且身體機能欠佳的患者，其治療風險較高，未必承受到高強度的治療，因此在選擇合適的治療方案前，醫生除了考慮疾病特性外，也要顧及病人的身體狀況。部分患者或適用針對個別基因，且副作用較少的標靶治療或免疫治療等。

王醫生重申，急性骨髓性白血病不是絕症，是可治癒的，無論是年輕患者以至長者，都有針對性的治療方案以控制病情，提升存活率。他又提醒，病人的積極配合、家人的支持，對整個治療過程也是十分重要。

輕度戒口助AML患者降感染風險

此外，不少急性骨髓性白血病患者均擔心，患病期間是否需要「戒口戒得很清」。王醫生表示，受正常白血球減少所影響，感染風險或會增加，為了減低有關風險，只需煮熟食物、保持均衡飲食和加強注意個人衞生便已足夠；針對接受化療後口腔容易潰瘍的患者，則建議需避免進食刺激性食物。