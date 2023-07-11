【健康解碼】慢阻肺病徵狀易混淆 及早求醫控制病情

面對長期咳嗽、多痰以及走路容易氣喘，不少人誤以為感冒未清，或者衰老令身體機能滑落，卻忽視了這有可能是慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)的早期病徵。其實慢阻肺病按照徵狀，有多種治療方案，包括戒煙、正確使用吸入性藥物，或減少肺容量等，有助控制病情，減低併發症風險。

慢阻肺病原自人體吸入有害物質，傷害氣管或肺部，引致呼吸道阻塞和收窄，肺部呼吸困難，病情無法完全逆轉。呼吸系統科專科林冰醫生解釋，近年本港討論慢阻肺病，主要由吸煙引發，症狀以慢性氣管炎及肺氣腫為主。「慢性氣管炎患者較多咳嗽和痰液；至於肺氣腫患者，雖然咳嗽和痰液不多，然而身體一活動，就會感到氣喘。」

吸入性藥物 紓緩氣管炎

如果不理會慢阻肺病，有機會惡化至呼吸衰竭。林醫生說，不少患者在發病初期，覺得身體仍撐得住，不肯求醫。直到嚴重至走幾分鐘也喘氣，甚至洗頭也呼吸不順，方願意求診。醫生確診後，再分辨屬於慢性氣管炎還是肺氣腫為主。

林醫生說，吸入性藥物有助治療慢性氣管炎，類型包括吸入性類固醇，以及兩種氣管舒張劑，醫生視乎患者病情和需要，處方合適的藥物組合。未必所有病人需要類固醇，而吸入性氣管舒張劑盛載於吸入器內，分為「乾粉式」和「噴霧式」。其中「噴霧式」類型，包括「輕霧式」吸入器，按掣後噴出由藥物霧化而成的白色輕霧，病人容易看見自己需要吸入的藥物。

部分吸入器使用時，講求手口協調，若患者吸藥時感到困難，亦可把「吸咀型儲霧器」(Mouthpiece Spacer)套上吸入器作為輔助，以便吸入足夠的藥物份量。

正確用藥方法 增加依從性

林醫生認為，使用吸入性藥物時，最重要讓病人懂得正確使用吸入器，避免吸藥不足造成浪費。加上有效用藥，可紓緩病情，從而加強病人的藥物依從性，因此林醫生診症時，會親自教授病人如何使用吸入器，他分享相關貼士：「很多病人以為要拼命吸氣，結果吸得太用力，造成螺旋氣流，撞進氣管引起咳嗽。其實吸入時不用太大力，可以吸慢一點吸鬆一點。」

至於治療肺氣腫，林醫生說，主要透過減少患者肺容量，去紓緩病情。近年可透過蒸氣治療(蒸肺)，利用蒸氣熱融已壞死的肺部組織，隨之發炎結痂，進而拉扯附近組織，令壞死的肺部組織縮小，讓正常的肺部有足夠活動空間，改善肺功能和呼吸能力。

戒煙加運動 自我照顧

慢阻肺病患者欲長遠紓緩病情，林醫生強調，病者首要是戒煙，以及保持身體活動，去刺激和鍛煉呼吸肌肉，避免相關肌肉退化令肺功能更差。林醫生提醒，慢阻肺病治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。