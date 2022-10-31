【健康解碼】抑鬱症非單純心情低落 多機制藥物平衡腦部運作

「精神壓力」源自對自身或他人的期望，一方面可以是促使我們向前邁進、做得更好的推動力；但若壓力水平「爆煲」，卻可令人思想變得負面，甚至誘發抑鬱症等情緒問題。有精神科專科醫生指出，抑鬱症與腦部運作異常有關，透過多機制藥物調整腦部傳遞物質，有助患者盡早回復工作及自理能力。

精神科專科劉承欣醫生指出，壓力源於人或外界對自己的期望大於自身能力，例如家人、伴侶或上司等對自己有不同要求，但又未能滿足或回應，便會衍生壓力︰「許多人以為處理某些瑣碎事情無傷大雅，但如果同一時間被迫處理大量瑣碎事項，壓力慢慢就會超越臨界點。」

壓力爆煲 負面情緒充斥

33歲的蔣先生（化名）正是受不了上司逼迫而致壓力「爆煲」。他本身是公司中層人員，非常能幹，惟新上司不太體諒前線運作，經常對他出言挑剔，並吩咐他處理一些無甚意義的事情，加上下屬紛紛離職，人手不足下他需要兼顧前線業務，捱了兩個月後，情緒漸漸失控。他自此經常發脾氣，甚至試過尋死，不單工作效率大減，更會借故向太太發洩，夫妻關係也因此受影響。在太太鼓勵下，他決定求診，醫生證實他所患的是抑鬱症，最終處方藥物並安排心理治療同步進行，他逐漸克服負面情緒，走出難關。

對於蔣先生這類抑鬱症個案，劉醫生表示十分常見；由於患者充斥負面情緒，身體或會顯得疲倦、容易頭痛及失眠，並且抱有負面想法︰「最常見是覺得未來沒有希望，會成為家人的負累，而且無法集中精神，做任何事也提不起勁，一直拖延著工作，甚至對平日喜歡的事亦不感興趣。」她指出，如果這些症狀持續幾星期仍未消退，或影響到生活各個範疇，便應盡早求診。

抑鬱症狀 影響執行能力

不過，許多患者對抑鬱症治療有所誤解，以為解決到負面情緒即可治癒。劉醫生稱，抑鬱症是源於腦部傳遞物質不平衡，導致腦部無法處理情緒運作，更會影響到集中能力及工作能力，並非單純「心情欠佳」的疾病，故此必須透過藥物配合認知行為治療，助患者重回正軌。

「治療方案取決於患者病情、病史及各種環境因素，近年有些多機制藥物（Multi-modal）能夠平衡腦部傳遞物質，使執行能力及早回復正常。」劉醫生補充，病情相對嚴重的患者約要4至6星期治療才能見效，期間需要視乎藥效及副作用調整劑量，以維持生活質素。

至於認知行為治療，劉醫生指主要審視患者有否思想陷阱，藉此改變一些環境因素，避免再次陷入情緒深淵。她鼓勵患者，閒時可抽空進行一些令自己有成功感的事，甚或是放空、運動或意像鬆弛等，也能讓腦部得到充分休息。

劉承欣醫生提醒，治療抑鬱症有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。