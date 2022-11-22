【健康解碼】掌握胰臟癌生物記號 揪出BRCA基因突變助精準治療

若不幸罹患癌症，會對患者造成莫大的打擊。但隨著醫學界對癌變機制的了解越趨成熟，可以鎖定生物記號並對症下藥，為患者展開截然不同的精準治療道路。以胰臟癌為例，眾所周知為入侵性強的癌症，而且腫瘤生長較快，使不少患者在晚期出現病徵時，才赫然發現患癌。很多研究發現，有5至10%胰臟癌患者與BRCA基因突變有關，有臨床腫瘤科專科醫生指出，他們有別於一般患者，在晚期時可使用針對BRCA基因突變的口服標靶藥物。

人體內有基因負責修復破壞的細胞，而BRCA是其中一個修復基因，BRCA基因突變則意味修復功能失效，細胞會不受控地生長，導致不停複製錯誤的細胞引致癌症，例如胰臟癌。臨床腫瘤科專科醫生林嘉安指出，胰臟癌是本港致命癌症的第四位，由於胰臟位置隱蔽，初期病徵並不明顯，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病。值得留意是，部分胰臟癌患者與BRCA基因突變有關。

BRCA可分為兩類型：一型及二型，兩者所引致的患癌風險各異。倘若是帶有BRCA1基因者，其一生中患胰臟癌的風險為5%，BRCA2則有5至10%的風險。至於對一般人而言，沒有BRCA基因攜帶者的胰臟癌發病率，大約每10萬人中有四至五人。林醫生指，由此可見帶有BRCA基因者的患癌風險不容輕視。而且晚期胰臟癌患者的五年存活率約5至10%，倘若帶有BRCA基因突變，其五年存活率略低於5%。

PARP抑制劑 阻截癌細胞生長

有見及此，一旦患者被診斷患有胰臟癌，按國際指引建議需要進行基因檢查。林醫生指出，治療晚期胰臟癌患者一般已經無法以手術切除，需要用化療藥物，或再以電療或標靶治療輔助。

近年醫學界發現，透過抑制PARP可以干擾癌細胞的基因修復。林醫生解釋，PARP原本功能與BRCA一樣可進行基因修復，而PARP抑制劑的原理則阻截癌細胞修復功能，令癌細胞自己凋謝及死亡。

至於在預防上，林醫生指出，若及早洞悉帶有BRCA基因，其下一代帶有BRCA基因的機會也比較高，因此，他們需要比一般人篩查癌症的頻率較多。

林嘉安醫生提醒，胰臟癌治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。