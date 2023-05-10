【健康解碼】搶救中風分秒必爭 黃金3小時減中風後遺症

「中風」發作似乎是突如其來地發生，但病發前其實總有端倪。近年醫學界致力提倡的「談笑用兵」的口訣，目的是提醒市民大眾如何及早應對中風。當患者出現面部抽搐或說話不清等徵狀，必須盡早致電999求助送院，務求在黃金3小時內接受治療，減低對往後活動及自理能力的影響。患者中風後亦要嚴格循照醫生的指示及適當用藥和改善生活習慣，預防再次中風的風險。

談笑用兵 中風先兆

40多歲的劉先生去年不幸中風，而且突然昏迷不醒，原來是小腦出現缺血性中風，現在他回想起來也感到膽戰心驚。由於這個位置是掌管人的身體協調和平衡能力，導致他突然失去活動的能力及神志不清。當時家人立即把他送急症室，醫生也迅速為他搶救，令他的身體狀況不致出現嚴重問題。劉先生在中風後的一年內，依靠他自身的努力和物理治療，他漸漸回復活動及自理能力。

腦神經科專科葉建強醫生指出，當腦部突然缺乏血液提供氧份便會引致中風。而中風所帶來的影響視乎腦部哪個區域受損，普遍最常見的後遺症包括半身癱瘓、手腳郁動不協調及說話不清等，部份人甚至會出現性格及情緒上的改變。醫生指出雖然中風影響深遠，但愈早救治，影響愈少，康復機會也愈大。

當提到求診的時機，最常被提及是「談笑用兵」的口訣。即是出現：「說話不清（談），嘴歪（笑），手腳不靈活（用）狀況時，就要找『救兵』（兵）。」

葉醫生語重心長指出︰「很多市民未必為意中風的先兆，即使是短暫的徵狀，也可能是小中風所致，意味著發生大中風的機會將會增加。當出現這些徵狀，就應盡快致電999求助，救護員會分類病情並且轉告急症室，務求盡快開展治療，康復機會也愈大。」

手術後治療 預防復發

中風後的治療是爭分奪秒。所謂「黃金3小時」是建議患者在這段時間內及早盡快接受專業的治療。葉醫生稱︰「當患者送到急症室，經診斷為缺血性中風之後，醫生會立即安排進行溶血或取栓治療。後者是透過手術將堵塞血管的血塊取走，若然錯過時機，有機會出現嚴重後遺症，影響往後的活動能力。」

中風患者經過緊急治療後，他們將面對一連串復康計劃，例如物理治療及藥物治療等。葉醫生指出復康計劃最重要的目的是預防二次性中風，倘若患者本身患有高血壓、糖尿病及膽固醇過高等高危因素便必須透過藥物將其改善。而缺血性中風患者則需要服用抗血小板藥物，避免血塊再次形成。

若然中風是由心房顫動引起，則建議服用薄血藥。現時有一些新型薄血藥可以令患者流血的風險較低，並備有逆轉針劑，以應對突發流血的情況。葉醫生鼓勵患者依從醫生指引用藥，並改善生活及飲食習慣，以免再次中風。

*備註：葉醫生提醒，治療及預防中風有不同方案。患者應與醫生討論，按個人身體狀況及實際病情等，選擇最適合的應對方案。