【健康解碼】新一代通波仔滲藥支架 縮短術後藥物療程 增治療彈性

冠心病患者接受過「通波仔」手術後，需要服用6至12個月雙重抗血小板藥物，藉此減低血栓及併發症風險；但在這段服藥期間，萬一病人需要接受其他手術，抗血小板藥物又會增加手術的出血風險。針對這個狀況，新一代的「通波仔」支架改善了滲藥性設計，毋須聚合物也能持續釋放藥力，並將術後抗血小板藥療程縮短至1個月，大大增加其他治療的彈性。

供應不足，導致心絞痛及心肌梗塞。心臟科專科曾子欣醫生指出，病情嚴重的患者需要接受「通波仔」手術，透過導管把球囊撐大狹窄的血管，並利用支架將血管承托，避免再次堵塞︰「這種手術能令血流回復暢通，減少氣促及心翳情況，並且能夠預防膽固醇塞爆血管，減低突發性心臟病風險。」

滲藥支架 預防血管再次堵塞

雙重抗血小板藥，目的是減低支架內血栓形成風險。不過，為期半年至一年的藥物療程，對冠心病患者而言可能是一大負擔，特別是他們普遍年紀較大，或同時患上其他疾病而需要緊急手術治療，屆時抗血小板藥所增加的手術出血風險，會對他們的生命安全帶來重大威脅。

針對這種情況，新一代支架便應運而生。

曾醫生指，曾有位需要接受切除腫瘤手術的肺癌女患者，主診醫生發現她的冠狀動脈堵塞，身體狀況並不適宜接受相關手術，於是建議她先做「通波仔」，處理好血管問題再重投癌症治療。為了爭取時間，醫生決定為她選用新一代支架，術後只需服用1個月雙抗血小板藥便可，毋須等待大約1年的藥物療程，讓她能盡早開展原有治療。

無聚合物 表面小孔釋放藥性

究竟這種新型支架與傳統支架有何不同呢？曾醫生指出，現時的滲藥性支架能夠逐少釋放藥效，能夠減低血管再次堵塞風險近90%，新一代支架則具有相同特性，最大分別是沒有添加聚合物︰「聚合物是用以黏附藥物，然而它有機會導致血管內壁增生，新一代支架的表面則有些微細小孔，毋須聚合物也能黏附藥物，藥效會在該處釋放，並能維持大約100天。」