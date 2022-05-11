【健康解碼】新型洗腸劑 擺脫難飲形象 助提高大腸鏡檢查接受程度

大腸癌為香港第二號癌症殺手，2019年便有2,174人被它奪走性命。儘管醫學界及政府近年大力提倡大腸癌篩檢計劃，然而港人對預防大腸癌的意識甚低，加上對檢查前的洗腸過程感到抗拒，間接令這個癌症殺手肆虐。不過，隨著洗腸劑的改良，檢查人士如今毋須再灌飲大量味道難飲的瀉劑，取而代之的新型洗腸劑改變了飲用方式及味道，相信有助提高大眾接受篩檢的接受程度。

政府數年前開始為合資格人士提供大便隱血測試，務求盡早識別大腸癌患者，不過外科專科老兆雄醫生指出，並非所有瘜肉都會出血，換言之即使隱血測試結果陰性，也無法完全排除大腸癌風險。而對於高風險人士來說（例如出現大便習慣改變、大便帶血及突然消瘦等徵狀或年屆50歲以上），大腸鏡是相對有效的檢測方法，一旦發現瘜肉更可一併切取及抽取組織化驗。而美國胃腸病學協會更建議，年屆45歲人士應定期接受大腸癌篩檢。

切走瘜肉 減大腸癌風險

事實上，大腸瘜肉演變至惡性腫瘤的過程以年計，如果能夠及早剷除這些瘜肉，便應減低患上大腸癌的風險。老醫生表示，瘜肉分為增生性及腺瘤性，後者有機會變成惡性腫瘤，若然在檢查過程中發現瘜肉，可以利用電刀切除，再化驗其性質，如為腺瘤性瘜肉，患者就要定期接受相關檢查，監察腸道狀況。

除了有效篩查大腸癌，其實不少腸道疾病也應用到大腸鏡技術。老醫生舉例，近年確診個案有所增加的炎症性腸病（IBD）就是其中一種，透過大腸鏡能夠檢視腸道內的發炎情況，甚至能延伸至小腸末端，觀察是否出現潰瘍，而IBD患者更要每隔一段時間「照腸鏡」，以監察病情及評估用藥成效。

一般而言，現時大腸鏡檢查可在日間醫療中心進行，之前一晚上在家中放瀉，翌日早上進行檢查，下午出院，相對以往需要住院，整個檢查程序安全方便。

新型洗腸劑 刺激腸蠕動

不過，港人對大腸鏡檢查的接受程度依然較低，其中一個原因與事前準備有關。老醫生稱，接受檢查人士要在3日前開始戒口，飲食盡量以低纖食物或粥水為主，避免進食奶類製品，事前1天更要飲用洗腸劑︰「洗腸劑的作用是清除腸道內的宿便，然而傳統洗腸劑味道欠佳，每次更要灌飲2至3公升份量，不少人因此『偷工減料』，沒有飲用指定份量，甚至情願不接受檢查。」

老醫生提醒有意接受檢查人士，假如沒有飲用指定份量，宿便或會停留在大腸內，以致導管鏡頭有機會被堵塞，無法看清前方，轉彎時就有困難，甚至可能導致穿腸。而由於腸壁沾有大便，故此或會看漏微細瘜肉，無法排除潛在病變。

近年有新型洗腸劑擺脫「難飲」的形象，有助提高大眾接受大腸鏡檢查的意欲。老醫生指出，新型洗腸劑味道類似橙汁，接受檢查人士事前只需飲用150毫升，再喝2公升任何液體，例如電解質飲品、清茶或果汁，整個過程重覆一次，直至大便時排出清水便可。而這種洗腸劑含有刺激腸道蠕動的成份，令宿便更易被排出。

老醫生提醒，一旦發現疑似徵狀就應盡早診斷，在瘜肉病變前將威脅清除。而大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。

