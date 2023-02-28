【健康解碼】晚期前列腺癌個案 透過荷爾蒙治療+放射治療控制病情

前列腺癌可以說是男士們一種「不能說的痛」，不但會因為病徵例如排尿困難、排尿緩慢、尿頻而影響日常生活或男性尊嚴，長遠更可帶來生命危險！不過，臨床腫瘤科專科醫生蕭偉君指出，近年治療前列腺癌的方法愈來愈多，患者只要及早診斷病情，治療方案的選擇都非常多樣化，即使病情已達中、晚期階段，仍有不同的治療選擇，例如透過雄激素阻斷療法(ADT)配合放射治療，副作用較少且成效理想。

臨床腫瘤科專科醫生蕭偉君表示，前列腺癌是香港男性十大癌症中的第3位。根據香港癌症資料統計中心的報告顯示，2020年共有2315宗新確診個案，而死亡個案則有484宗。早期前列腺癌與良性前列腺肥大的病徵相似，例如尿頻、排尿困難、排尿緩慢、小便刺痛、小便帶血等，患者容易忽視病情。及至腫瘤轉移至身體其他器官，例如骨骼位置而引起盆骨、脊骨疼痛，又或者癌細胞轉移至淋巴位置，引起腳腫等病徵才被發現，所以仍有不少前列腺癌患者在初次確診時已屬較晚期階段。

高風險男士應接受前列腺檢查

前列腺癌常見於50歲或以上人士，但數據顯示，每年亦有一些個案來自45歲或以下人士，因此蕭醫生呼籲男士們(特別是有前列腺癌家族史、經常進食高熱量高脂食物、肥胖及有吸煙習慣等)一旦出現可疑徵狀，都應接受PSA前列腺特異抗原指數檢查，必要時再抽取組織化驗，及早確診病情。

針對不同期數的前列腺癌，醫生訂立的治療目標都會不同。蕭偉君醫生指，早期的前列腺癌，一般會透過手術切除前列腺或放射治療(包括體外放射治療或本地較少使用的體內放射治療)去根治病情，而手術後是否需要配合其他輔助治療，則視乎術後的情況而定；若患者身體狀況較差，則可先採取監察的方案去處理。

中期患者可以放射治療配合ADT療法

至於中期前列腺癌患者，癌腫瘤已侵蝕附近組織，蕭醫生表示，一般會採用放射治療去控制病情，再輔以雄激素阻斷療法(ADT)，即荷爾蒙治療去處理，以減少荷爾蒙對癌細胞的刺激。荷爾蒙治療一般是以針藥形式作短期治療方案，時間視乎病情可以介乎半年至3年不等；不過患者亦可選擇接受切除睪丸手術，以達到阻斷雄激素刺激腫瘤的相同效果。蕭偉君醫生強調，只要癌細胞未有轉移到其他器官的話，治療的目標始終以根治為主。

晚期患者需長期使用ADT再輔以其他治療

針對晚期的前列腺癌患者，若已轉移至骨骼、淋巴等位置時，主要是透過雄激素阻斷療法為長期治療方案，減慢癌細胞的生長，不過蕭醫生指出，近年亦有研究顯示，可配合化療及口服靶向性荷爾蒙治療藥物，達到進一步控制病情的效果。若患者的前列腺癌細胞轉移範圍較小，則可輔以放射治療作針對性的治療方案。

69歲的黃先生，因出現小便困難、尿流細弱等情況而接受身體檢查，發現PSA 指數高逾90，醫生建議抽組織檢查，終確診前列腺癌，再接受PSMA正電子掃描時發現已出現盆腔淋巴轉移，屬晚期個案。由於轉移範圍較小，醫護人員決定先透過雄激素阻斷療法去治療，用藥後數月，PSA指數已明顯回落，半年後接受PSMA正電子掃描檢查時，前列腺腫瘤經已明顯縮小，盆腔淋巴腫瘤亦無再增長，所以醫生再配合高劑量放射治療去控制病情，及後再繼續接受雄激素阻斷療法，發病至今經已超過2年時間，情況依然理想，PSA 指數依然少於0.1水平。

蕭偉君醫生提醒，治療前列腺癌有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。