【健康解碼】更年期婦女慢性疾病風險增 荷爾蒙補充劑彌補流失 預防併發症

潮熱冒汗、心跳及煩躁不安等徵狀，是更年期婦女必須面對的難關，比起這些生理改變，女士們更要關注因失去雌激素保護而可能出現的健康風險，例如骨質疏鬆及心血管疾病。有醫生建議，如相關徵狀影響到工作及生活質素，可按個人身體需要，考慮使用荷爾蒙補充劑彌補所失，藉此紓緩更年期不適。

更年期是指女士連續一年再沒有經期，收經年齡受到不同因素影響，包括家族遺傳及先天卵巢功能，本港婦女平均於50至51歲期間收經，部份人更會早於40歲前步入更年期。

失去雌激素保護

婦產科專科楊穎兒醫生表示，更年期婦女較常出現潮熱、心跳及多汗等徵狀，通常維持1至2分鐘，並會出現陰道乾澀，容易感到頭暈易倦。有些人更會因這段期間的生理轉變，衍生情緒困擾，特別是在職媽媽，情緒可能變得鬱結、容易暴燥、善忘及難以集中精神，導致工作表現有所下跌。

為甚麼生理及心理上有如此大轉變呢？楊醫生解釋，停經意味著卵巢停止分泌女性荷爾蒙，身體未能適應下，或會出現上述提及的徵狀。她說，由於缺乏女士荷爾蒙，更年期婦女的骨質流失速度會加快，增加骨質疏鬆及日後骨折的風險，而提早收經的女士，由於過去失去雌激素保護，膽固醇較容易滯留於血管內，長遠患上動脈粥樣硬化及冠心病等心血管疾病風險亦相對增加。

要紓緩更年期引起的不適，婦女可考慮使用荷爾蒙補充劑彌補體內流失，並且可以預防因提早收經而誘發的健康風險。

必要時補充荷爾蒙

荷爾蒙補充治療可分4種，包括口服、皮下植入、貼於皮膚上的軟膏及放於陰道內的藥物，當中以口服藥物較為常用。楊醫生說︰「至於婦女是否適合服用，取決於各自身體狀況，醫生會評估利弊，考慮處方短期藥物，讓她們順利過渡更年期，服用期間必須因應實際情況調節藥物，而服用雌激素的同時，亦需要配合服用黃體酮，避免出現子宮內膜增厚或致癌風險。」

楊醫生說，更年期並非洪水猛獸，可以透過藥物及改善生活習慣應對，有需要時可諮詢醫生意見，了解用藥可能性，並且每年定期接受婦女檢查，預防更年期後可能誘發的疾病。她又鼓勵更年期婦女透過改善生活習慣應對，保持均衡飲食，多吃蔬果及含豐富鈣質食物，包括豆類及黃豆類製品、深綠色蔬菜、魚類及奶類製品，並且爭取充足睡眠及休息。

楊穎兒醫生提醒︰紓緩更年期引起的症狀有不同方法，各有成效、副作用及風險，婦女應與醫生討論，按個人身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最適合的應對方法。