【健康解碼】標靶藥助病友與癌共存 生活質素保障完好無損

膽管癌治療棘手，過往更只得化療一個治療選項。幸好，治療膽管癌的標靶藥物於近年面世，除了幫助患者穩定病情，還有助維持生活質素，照顧患者的身心需要。

標靶藥物對症下藥

一名74歲的女患者患有末期膽管癌，在傳統化療及輔助性電療下病情不幸惡化，及後轉用成纖維細胞生長因子受體（FGFR）抑制劑，病情得以控制。

臨床腫瘤科顧問林嘉安醫生提及，電療導致該名患者腸胃附近出現潰瘍、出血的情況。雖然患者止血後的身體狀況不錯，但電腦掃描顯示癌細胞已轉移至骨骼及淋巴。其後患者進行基因測試，結果發現患者帶有FGFR基因變異。對於後續的治療方案， 林醫生考慮到化療療效有限，且患者難以適應脫髮、疲倦、噁心、腹瀉等副作用，再加上患者帶有FGFR基因變異，故建議患者試用FGFR抑制劑。

綜合治療：標靶電療雙管齊下

患者從2021年6月開始服用FGFR抑制劑，惟用藥半年後出現寡轉移的情況。基於患者整體病情受控——主瘤及淋巴轉移處穩定，且對藥物耐受，林醫生建議繼續用藥； 至於受寡轉移影響的部位，林醫生則採取局部高劑量的電療的治療手法。在雙管齊下的治療方案下，患者沒有發現新的病徵，而其血液中FGFR變異基因的濃度從起初的11.4%降至0%，可見FGFR抑制劑療效顯著。患者用藥至今已一年餘，病情仍然受控。林醫生認為，標靶治療的療效較預期理想。

與癌共存 生活依舊

服藥期間，患者需每兩至三月複診以緊密監察血液中的電解質水平。轉藥初期，患者曾經出現腹瀉、疲倦、血磷升高等不良反應。幸好，不良反應輕微且短暫，可透過休息及藥物解決，對日常生活影響不大。林醫生笑言，患者現時相當「精伶」，不單與親朋戚友打麻將，更重操舊業炒賣股票，日常生活與從前幾乎無異。

制定個人化治療

最後，林醫生建議確診膽管癌的患者進行生物標記檢測，以偵查及識別異常基因。根據個人的基因變異，制定個人化治療及合適的綜合治療方案將有助達到較理想的療效。