【健康解碼】止痛退燒藥忌亂服 留意藥物成份

第五波疫情未遏，不幸感染新冠肺炎，購買止痛退燒藥也要小心處理。家庭醫學專科潘舜邦醫生提醒市民，坊間常見的止痛退燒藥 「撲熱息痛」 標示Paracetamol或 Acetaminophen兩個英文學名，惟卻是同一成份，切忌因以為是不同藥物而重複使用。含「撲熱息痛」的止痛退燒藥4小時服用一次，每次建議劑量為500毫克。若然出現高燒不退徵狀，則可考慮使用含「布洛芬」ibuprofen成份的止痛退燒藥，有助快速退燒並有消炎作用。

布洛芬消炎止痛 加撲熱息痛 起效更快

部份感染新冠肺炎患者用「撲熱息痛」藥後，高燒依然不退，屆時或需要用到效力較強的藥物。潘醫生指出，一般而言，「撲熱息痛」能應對新冠肺炎輕症，惟當發燒持續，伴隨骨痛及肌肉乏力，可考慮使用含「布洛芬」（Ibuprofen）成份或結合兩者的止痛退燒藥，既能退燒也可消炎，比「撲熱息痛」更快達到紓緩病徵效果。

有研究指出，結合「撲熱息痛」及「布洛芬」成份的止痛退燒藥，起效時間快，藥力更比單一「撲熱息痛」及「布洛芬」更強。潘醫生提醒，這類藥品雖然毋須醫生處方，但受藥劑師監管，服用前最好先諮詢醫生或藥劑師意見。

小童服布洛芬需加倍小心

另一方面，縱使「撲熱息痛」跟「布洛芬」合用能發揮迅速退燒的作用，潘醫生提醒家長，發燒能抑制病毒繁殖，而「布洛芬」卻有抑壓發燒的一種物質，如不適當使用，有可能導致病情惡化。故此若遇上小童發高燒，家長必須先諮詢醫生意見，切勿為了急於幫助孩子退燒而隨便購買「布洛芬」給小童服用。

用藥前留意病史 忌盲搶藥

面對疫情，最重要是保持鎮定，切忌藥石亂投。潘醫生指出，長期服用消炎止痛藥或會引起腸胃不適等副作用，若然本身患有長期胃病或胃潰瘍，用藥後更會增加胃痛或胃出血風險；假如老人家腎功能欠佳，或有高血壓，用藥時就更要謹慎。而家長亦應留意小朋友的藥物敏感紀錄及有否嚴重哮喘，以避免出現併發症。

即使不幸染疫，只要小心用藥及充份休息，必能抗疫成功。潘醫生稱，隔離期間，應每日留意徵狀及維生指數的變化，假如無法離開房間，可考慮某些機構現時提供的視象診症。他又提醒市民，常見的非處方止痛退燒藥結合不同配方，例如特強止痛藥會加入咖啡因成份，部份則可收鼻水止咳，選購時應按個人情況，避免錯誤用藥。