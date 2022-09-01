【健康解碼】消費者行為模式改變成醫美新趨勢

醫學美容療程隨著潮流、審美標準及技術轉變而不斷改進。在社交媒體盛行的時代下，消費者對醫美療程的需求及期望更多元化。有機構發表一份針對全球醫學美容趨勢的調查，顯示大眾受不同社交媒體或意見領袖（KOL）影響，對醫學美容的認知更全面，並且更著重一些即時展現出個人魅力的醫美療程，尋求更多元化的療程選擇。

機構提醒有意接受醫美療程人士，應先做好資料搜集，療程前亦應與醫生進行詳細諮詢，按個人需求選擇合適及安全可靠的療程服務，確保療程效果得到保障。

Allergan Aesthetics早前發表《全球醫學美容未來趨勢報告》，指社交媒體在現今醫學美容療程的普及程度中，發揮重要影響。許多消費者會在網絡世界分享療程體驗及效果，此舉有助提升大眾對於有效美容成分與作用的理解，增加對醫美療程的認識。透過社交媒體上的資訊分享，消費者現時擁有更豐富的醫美知識，因此能向醫生提出精準及簡單明瞭的訴求，尋求更多選擇和掌控權

追求醫美的即時表現力及個人獨特性

隨著社會與文化的轉變，人們對美麗的看法不再因循守舊，反而變得更多元化及包容。報告指出，新一代強調即時的療程效果，而且更重視輪廓的獨特性。因此消費者在接受療程前希望能與醫生進行個人化的療程諮詢和溝通，度身訂製獨特及最貼合自己的療程方案。Allergan Aesthetics研究亦發現，在這種大環境下，消費者更願意接受醫美療程改善外表。10位消費者中就有8人想進一步了解臉部與身體的非手術醫美療程。這個趨勢意味著現今大眾更希望追求理想的外表身形，帶動醫美發展需求。

男士醫學美容急促崛起

急速上升的醫學美容需求近年亦不再只局限於女性。報告提到，現代的男性不論年齡或社會地位，對自己的身形及外貌越來越重視，至少3分之1的男性消費者是為了貼合職場需求而接受醫美療程。隨著外在形象漸漸成為職場上競爭的條件之一，男士希望在工作場合表現得清爽、結實及俐落，對外觀的要求大大提高。有韓國醫生更指當地男性比較願意接受進階醫美療程，例如臉部填充及緊緻療程。在這種文化影響下，預期男性醫美在未來會有更大的發展潛力。

高品質醫美受到重視

消費者更願意了解醫美療程固然對醫美行業發展是一個好的轉變。雖然如此，報告也指出醫美發展可能因網上充斥錯誤資訊而帶來挑戰，令消費者對接受醫美療程仍然卻步。坊間各式各樣的療程多不勝數，錯誤的醫美資訊大大削弱大眾對療程的信心。不少無良商家更恣意掛上偽造的資格證書，提供非法的針劑療程或使用盜版儀器進行療程。為了持續提供高品質的醫美療程，業界除了應加強對消費者教育，從專業角度引導了解相關療程的潛在風險，亦應加強監管，積極保障大眾的安全和權益。