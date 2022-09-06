【健康解碼】牙齒侵蝕可自我修復？含仿天然琺瑯質微粒(hydroxyapatite/BioHAP)牙膏可助牙齒「再礦化」

每當吃喝後，停留在口腔內的酸性物質會侵蝕牙齒。新加坡執業牙醫Bernard Siew醫生說，特別是小朋友，如未有妥善地護理牙齒，可能會出現初期學齡前兒童蛀牙問題；加上兒童的牙齒侵蝕速度比成年人快，兒童牙齒健康較易出現問題，不過，成年人也需注意牙齒健康。牙醫Bernard Siew指出，留意到歐美和亞洲人士，雖然飲食習慣不同，但牙齒侵蝕問題均十分普遍。然而，只要適當地護理牙齒和選擇合適的口腔護理產品，例如是含20%仿天然琺瑯質微粒（hydroxyapatite/BioHAP）的Bioniq修復牙膏，即使牙齒礦物質被侵蝕，也可以透過「再礦化」補充礦物質自我修復。

口腔pH值影響酸性物質的釋出

牙齒表面的琺瑯質是人體最堅硬的物質，不過它也有弱點，就是當接觸酸性食物和飲料時，會隨時間而逐漸被侵蝕掉。最初未必有明顯的症狀可以被察覺到，但情況持續的話，牙齒會出現凹痕、泛黃、裂痕、敏感牙齒等，並開始影響日常生活和進食。

牙醫Bernard Siew解釋，當口腔內的pH值低於5.5，口腔內的細菌活躍度會提高，所釋出的酸性物質亦會增加。因此，只要能中和口腔內的pH值和妥善護理牙齒，牙齒狀況不一定會隨年紀增長而持續轉差。而中和口腔內的pH值十分簡單，方法是進餐後，以清水漱口，帶走口腔內的酸性物質。建議日常飲食應減少酸性、高糖的食物和飲品。

兒童牙齒侵蝕速度較成年人快

牙醫Bernard Siew指出，歐美人士牙齒侵蝕問題大多因為日常飲食中較多汽水和甜食，而亞洲人士則可能因為飲用含糖分的綠茶、高糖即沖飲品所致。雖然習慣不同，但牙齒侵蝕的情況均屬普遍。牙醫Bernard Siew又提到，兒童牙齒的侵蝕速度較成年人快，可能會出現初期學齡前兒童蛀牙(initial stage of Early Childhood Caries)，但小朋友是吸收足夠營養的重要階段，牙齒侵蝕問題可能會影響兒童進食，繼而影響營養吸收。

研究顯示使用較密集氟化物牙齒護理 並無明顯得益

一份研究將一群12歲小朋友分為三組，分別是高風險A組、高風險B組和低風險組別。在為期三年的研究中，高風險A組獲安排接受密集牙齒護理（進行牙齒護理教育、使用黏液狀氟化物劑、氟化物補充劑、封閉劑及氯己定）。

同時高風險B組和低風險組只接受基本牙齒護理（進行牙齒護理教育、每年使用一次黏液狀氟化物劑）。就兩個高風險組別在三年後的研究結果顯示，密集牙齒護理無預防效益，牙齒侵蝕方面分別不大。牙醫Bernard Siew觀察研究所得結論，氟化物似乎在預防牙齒侵蝕方面沒有額外的好處。

牙齒有自我修復能力？

那麼除了氟化物牙齒護理外，還有甚麼選擇？牙醫Bernard Siew強調，即使在牙齒被酸性侵蝕而失去部分礦物質時，牙齒其實有自我修復能力。市面上部分牙膏可以補充礦物質，例如含20%仿天然琺瑯質微粒（hydroxyapatite/BioHAP）的Bioniq修復牙膏，除了可以在牙齒表面形成保護層，減低酸侵蝕和細菌侵害外，還可以減低牙齒敏感和減少礦物質流失。這種牙膏是無毒性，而正確使用方法是刷牙後，避免漱口、僅需把多餘的泡沫吐出。