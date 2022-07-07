【健康解碼】「玫瑰痤瘡」非暗瘡 延誤治療恐致「酒槽鼻」

「玫瑰痤瘡」是常見的慢性皮膚病，患者臉部出現的紅色丘疹，外觀與暗瘡相似，導致不少人延誤治療。有醫生指出，誘發玫瑰痤瘡的因素眾多，除了生活習慣及壓力可增加發作機會外，研究亦發現患者皮膚內的蠕形蟎蟲密度較一般人多，建議患者透過能夠抑制蠕蟲生長的外塗藥膏，以達到持續治療效果。

皮膚科專科醫生蔣頌儀指出，玫瑰痤瘡的成因至今未明，估計與臉部血管的神經系統失調有關，後天因素如暴曬、酗酒及進食辛辣食物等，也有機會刺激病情。另外，蠕形蟎蟲亦可能是誘發玫瑰痤瘡的元兇之一，研究顯示丘疹型玫瑰痤瘡患者的皮膚上，蟎蟲數量比一般人高出數倍。

玫瑰痤瘡好發於30至40歲

另一方面，暗瘡是源於毛囊堵塞，痤瘡桿菌誘發局部炎症，令皮膚表面產生膿腫。由於玫瑰痤瘡部份病徵與暗瘡較為相似，導致不少患者未有及早求診，耽誤治療。蔣醫生稱，丘疹型玫瑰痤瘡會長出膿瘡，臨床上常有病人錯誤地將之當作暗瘡處理︰「他們可能會購買暗瘡膏，或是透過A酸類藥物治療，但這些酸性藥物可能會刺激皮膚，導致玫瑰痤瘡病情惡化，患處更加刺痛及紅腫。」

事實上，醫生可以透過仔細觀察徵狀的分佈及形態，判別病人所患的是玫瑰痤瘡或是暗瘡。蔣醫生舉例，玫瑰痤瘡的病徵較多，患者臉部會間歇性充血並形成泛紅，患處感痕癢刺痛；暗瘡則較常伴隨黑頭粉刺，臉部會長出像米粒大小的皮疹。她補充，玫瑰痤瘡患者以30至40歲人士為主，暗瘡則較多困擾青春期的年青人，由於眾多因素也會誘發玫瑰痤瘡，臨床上亦會根據患者的生活習慣作判斷。」

抑制蠕形蟎蟲助改善病情

蔣醫生勸喻患者戒酒及避免進食辛辣食物，並要使用合適防曬產品及潤膚膏保護皮膚。她鼓勵患者，病發初期及早求診，避免玫瑰痤瘡惡化而形成「酒槽鼻」︰「隨著患者的深層皮膚受損，皮脂腺及軟組織增生，出現凹凸不平，令鼻頭變得腫脹及暗紅，即所謂的『酒槽鼻』；屆時患者或要透過外科手術或激光治療。

現時，病情輕微的患者，可使用外塗藥物「伊維菌素」（Ivermectin）改善臉部丘疹膿胞問題，研究指這類藥物可明顯減少蠕形蟎蟲的密度，抑制牠們過度生長而達至治療效果，並可配合消炎藥物，加強抑制炎症反應；若然病情轉趨嚴重，患者則可能要使用抗生素及四環素類藥物。