【健康解碼】生物製劑治療銀屑病 著重持續療效 無後顧之憂

治療銀屑病好比漫長的戰役，這場硬仗不僅考驗患者的耐性，更要選擇具針對性及持續療效的「武器」，才能讓患者病情得到「絕對」改善。近年，生物製劑較常用於治療嚴重的銀屑病患者，惟有醫生提醒，自行停藥或會加速抗藥性出現，使治療漸漸失效，建議患者因應自身情況，例如平衡覆診與生活的需要，選擇持續療效相對顯著的藥物，藉以維繫治療。

廿多歲的阿傑（化名）約於5年前患上銀屑病，身體超過80%皮膚帶有紅疹及脫皮，病情相對嚴重，主診醫生建議他注射生物製劑治療。接受過大約半年療程，阿傑的病情終得到改善，社交生活及情緒也回復正常，他自覺情況好轉，也懶得每月覆診，只待病徵浮現時才願意接受治療。結果，此舉不僅令病情轉差，藥物也因此出現抗藥性，最終醫生為他轉用另一種類的生物製劑，每2至3個月注射一次，讓他在持續治療與生活之間取得平衡。

抗藥性使治療陷兩難

持續治療往往是控制銀屑病的關鍵，皮膚科專科何家強醫生解釋，這種疾病是源於自身免疫系統攻擊皮膚，無法斷尾，只能透過藥物及調整生活習慣紓緩病徵，以往治療較常用到外用類固醇或口服免疫系統抑制劑，惟這些藥物副作用較多，長期使用或影響肝、腎功能，導致患者無法維持治療，令病情時好時壞，直至生物製劑面世，扭轉了這兩難局面。

何醫生指出，生物製劑有助抑制發炎因子，從源頭抑制發炎反應，隨著藥物技術進步，大部分患者經治療後，皮膚90%以上的病徵得到改善，部份人甚至達到「PASI 100」，即百分百改善的絕對指標。不過，他提醒患者藥物始終會有抗藥性，若然貿然停藥，或會加速抗藥性的出現，故此應因應自身情況，選擇持續療效顯著的藥物應對病情。

依從用藥成治療關鍵

現時，新型生物製劑例如白細胞介素23抑制劑（IL-23）經研究證實，大部份患者經治療後持續療效可達5年，而且每2至3個月覆診一次，適合生活忙碌的患者。何醫生稱，有些生物製劑需要每星期注射一次，起效雖較快，但較容易出現抗藥性：「視乎病情嚴重性，屆時要注射得更頻密或增加劑量，惟長遠而言轉藥的機會較大，故此一開始使用持續療效較佳的藥物，是相對合適的選擇。」

近年，部份生物製劑備有一按式設計，每兩個月注射一次，方便一些病情相對穩定的患者居家注射，以維持治療及提高用藥的依從性。何醫生又提醒患者，治療銀屑病有不同方法並各有成效、副作用及風險，應與主診醫生討論，按個人身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。