【健康解碼】疫情下的夏日濕疹對策

香港夏天炎熱又潮濕、驟晴驟雨，濕疹肌膚或未能輕易適應天氣變化，加上汗水的刺激，有機會誘發濕疹或使其惡化。皮膚科專科黃之鍵醫生指出，在疫情期間，長時間配戴口罩、多用肥皂洗手、常用酒精搓手液也較易於局部位置誘發濕疹。他建議患者在濕疹復發時應及早求醫，目前治療方法進步不少，由醫生安排恰當治療，才能減低病情的影響。

黃醫生表示，濕疹患者的皮膚大多較為乾燥，屏障功能不太理想，只要接觸到一些誘發因素，就有機會觸發濕疹復發，出現痕癢、紅疹、脫皮等徵狀。一旦出現這些徵狀，黃醫生建議盡快求醫。不過，在疫情下，患者若未能立即求診，可依指示使用尚存的藥膏，並需多塗潤膚膏，以修補皮膚屏障功能，減少表皮水份流失及皮膚乾燥，同時亦可軟化皮膚及舒緩痕癢。此外，患者應減少接觸刺激物，如肥皂、酒精搓手液，以及勤加清潔環境，包括使用空氣清新機、吸塵、每星期用高溫水清洗被鋪，對減少濕疹復發有所幫助。若病情有惡化的跡象，導致影響日常生活、情緒、睡眠，就須求醫接受治療。醫生會評估患者的病情嚴重程度作不同方法處理，病情輕微一般會短期使用類固醇藥膏（約7至10天），直至病情受控。黃醫生指出，不少患者認為類固醇有害而選擇不使用，但其實適當及短期使用類固醇藥膏是很安全。另外，近年也有不少非類固醇藥膏可用於治療濕疹，尤其適用於輕微至中度的濕疹患者，特別是較為敏感的部位，如臉部、眼皮、下陰部位等。

嚴重濕疹最新治療：生物製劑或口服JAK抑制劑

如病情較為嚴重，以上治療都未能有效控制病情，或復發程度相當頻密，醫生就需因應病情加強治療，其中可考慮使用口服類固醇、免疫抑制劑、生物製劑、或JAK抑制劑。「傳統用藥為免疫抑制劑，雖然整體安全有效，但不少患者擔心其潛在副作用及風險，如白血球數目下降、傷肝腎、感染風險上升、患癌風險上升等；因此近年開始出現針對性較高的進階治療，例如生物製劑及JAK抑制劑。」黃醫生說。

生物製劑是注射式藥物，能針對控制免疫系統導致濕疹發作的發炎因子；至於口服的JAK抑制劑原理有些類似，同樣可針對控制一些與濕疹發作有關的免疫反應路徑(JAT/STAT)。相比之下，傳統免疫抑制劑一般透過抑壓整個免疫系統達致治療濕疹的效果，而兩種新藥物則提供針對性治療，保持高療效之餘，亦可進一步提升用藥安全性

20多歲的健仔（化名）多年來均受嚴重濕疹所困，不時復發，除了生理不適，更影響睡眠質素、自信心與社交生活，醫生後來為他選用進階治療，配合藥膏及短期使用口服類固醇後，終能穩定病情，用藥5個月後受濕疹影響的皮膚範圍由六、七成縮減至少於一成，以往幾乎每月復發一次的他亦未有再復發。

每位患者的病情不一，未必人人可套用同一治療方法，成效及副作用亦有異，但黃醫生強調，目前治療選擇非常多，最重要的是及早求醫，以免延誤病情。夏日炎炎，適量曬太陽對皮膚有益，但切勿暴曬，患者應做足防曬措施、戶外活動前應提早塗抹充足護膚膏保護皮膚、出汗後盡快擦乾，減低對皮膚的刺激。