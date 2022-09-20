【健康解碼】疫情期間更難兼顧治療與生活 患者可與醫生商討更彈性治療方案

香港人最愛旅行，但近年受到疫情影響，都被迫留在香港。同樣喜歡出國去旅行的臨床腫瘤科專科張寬耀醫生指出，事實上，不論疫情前後，不少癌症病人都因為要持續接受治療，而要經常出入醫院或留在家中，被迫放棄與家人團聚的機會，令情緒低落，甚至出現抑鬱；而在疫情期間，他們要緊守隔離措施，令他們更難兼顧治療、生活及外遊。張醫生建議患者可與醫生商討合適的治療方案，以便配合生活所需，提升生活質素。

提起去旅行、影相，張寬耀醫生滔滔不絕地暢談旅行的難忘經歷，「最難忘的經歷應該是到尼泊爾，其中一次是到尼泊爾山上一條村落影相，雖然早上7時才到達，但當時太陽才剛剛照射到那一處地方，所以剛好拍到一輯很美麗的日出相片。

另一次又是在尼泊爾，我們正走上一條村落，那條村落很特別，村民需要下山才能工作，上山時已經開始日出，再加上尼泊爾的女士們穿著的衣服有紅色的黃色的，她們走下山走下樓梯時加上煙霧以及『耶穌光』，非常美麗，有幸拍攝得到一輯不錯的日出相。」

張寬耀醫生認為可以透過相機捕捉到一些一世難忘的景象，再將它帶回來香港分享給家人和朋友，覺得非常值得。或許，只有同樣喜愛旅行，才能感受到無法去旅行的失落。「我自己也很喜歡去不同地方旅行、影相，所以也明白病人的心情，作為醫生便要變通一下，幫助他們調整治療策略，希望他們可以再次活躍起來，甚至再次四處飛。」

事實上，近年有不少癌症患者受到疫情影響而被迫困在香港，例如有不少乳癌病患者，一直以來都是透過按時返醫院或診所接受吊針治療，疫情前，她們或許可以每月離港一次，計算好時間再返港到醫院接受吊針治療；但是疫情之後，到達不同地方都需要長時間隔離，根本無辦法兼顧到治療及出國，患者因而覺得孤獨，甚至變得非常抑鬱。