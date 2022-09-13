【健康解碼】疫情橫行 覆診意欲大減 斷續治療銀屑病隨時復發

新冠肺炎年初經歷第五波疫潮，如今確診數字仍然橫行，市民擔心一旦再爆發，生活再受影響，特別是一班長期病患者例如銀屑病，若然無法依時覆診及用藥，病情隨時復發及變差。有醫生建議生活相對繁忙、病情嚴重的患者，可因應自身需要選擇每2至3個月才注射一次、以及具持續療效的生物製劑以穩定病情，長遠有望療效可持續最少5年。

67歲的王伯（化名）患有銀屑病多年，一直接受生物製劑治療，病情原本穩定。無奈年初第五波爆發，身處外地的他無法回港覆診，結果紅疹皮屑等症狀又再浮現，他只能依靠藥膏紓緩，但療效始終有別。直至疫情放緩，他終於能夠再次重投治療，主診醫生評過估他的狀況，建議他使用能夠居家注射的生物製劑，避免再次因防疫措施而停藥。

治療需要 保持耐性忌停藥

無可否認，不少長期病患者在疫情期間，或因被感染或隔離限制而無法依時覆診。銀屑病便是其一。皮膚科專科蔣頌儀醫生指出，銀屑病是無法根治，必須持續用藥減低發炎細胞的活躍性，故此定時覆診及監察病情尤甚重要。可是，部份患者認為自身免疫能力較差，擔心外出受感染，戴口罩亦會加劇臉部痛感，情願自行購買藥膏紓緩徵狀。

「不少人會在藥房購買類固醇藥膏塗抹，起初或會有些消炎作用，但很多藥膏其實未必適合長期使用。另外，無論是口服藥物或是生物製劑治療銀屑病，均要用藥一段時間後才有療效，故此患者必須保持耐性。否則，當病情因類固醇副作用或停藥而變差，就更難重回發病前的狀態。」蔣醫生說。

生物製劑 持續療效達5年

指引建議，中至嚴重程度銀屑病患者可以透過生物製劑控制病情，患者如何了解到自己適合用藥呢？蔣醫生稱，一隻手掌的面積為身體的1%，如病徵在3%以下可評為輕微，若然紅疹皮屑覆蓋3%或以上，並經醫生評估身體適合用藥，便可考慮接受生物製劑注射︰「不論是抗腫瘤壞死因子（TNF）或是白細胞介素17或23抑制劑，它們都能針對發炎源頭，抑制引發炎症的細胞，達至治療效果。」至於如何選擇適合個人病情的生物製劑，蔣醫生指患者可因應自身需要，例如注射頻率及生活習慣等作出考慮。

蔣醫生又提到，銀屑病患者如欲在疫情下維持用藥，可考慮一些備有一鍵式注射的針劑，方便他們一旦被隔離而無法覆診，也能自行注射，提高治療依從性。她補充，患者適合自行注射與否，必須先由醫生指導及評估，認為對方有能力單獨用藥下才會處方有關藥物。

蔣頌儀醫生提醒，治療銀屑病有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。