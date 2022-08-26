【健康解碼】癌症患者補充營養增強抵抗力 避免因營養不良而中止療程

戰勝癌細胞其中一個關鍵因素，是營養攝取問題，不少患者或因身體質素或胃口欠佳而無法進食，導致營養不良及肌肉流失，抵禦癌症的能力自然下降。過去，不少癌症個案或因營養問題而被迫減藥，甚至中止療程。有醫生指出，隨著近年營養補充品普及，這類個案雖然有所減少，但患者不能掉以輕心，建議若出現進食困難，可盡早使用相關營養補充品，維持營養吸收，加強抵抗力，應付日後治療所需。

外科專科陳愷怡醫生指出，許多癌症患者在發病及療程期間，或出現味覺改變及吞嚥困難，特別是頭頸癌或食道癌患者，會因食道阻塞而無法進食，導致體重急速下降，令治療更見困難。她解釋，由於藥物治療需要按體重而調整劑量，若然體重過輕，用藥份量自然相對較少，部份患者更可能無法承受副作用而被迫中止治療。

抵抗力下降 增感染風險

即使捱得過療程，營養不良問題也會窒礙復康進度。陳醫生稱，人體需要足夠能量維持日常生活，體重過輕意味著肌肉流失︰「舉例說，患者缺乏蛋白質攝取，身體修護能力下降，或會增加感染風險，例如肺炎或尿道炎感染是非常普遍，一旦處理不當，更有可能危及生命。」她認為，如發現體重持續下降，胃口欠佳，應及早諮詢醫生或營養師調節飲食，減低出現併發症機會。

其中一個飲食原則，是低醣飲食，即減少食物中碳水化合物的攝取。陳醫生指出，癌細胞會消耗醣類而產生乳酸，加劇發炎反應，維持低醣飲食有助減輕身體負擔。此外，她建議患者每日攝取２克EPA，它有助對抗癌症惡病質引致的炎症反應，而且能增加T細胞數目，加強免疫力及減少療程引起的副作用，同時也要補充足夠蛋白質，幫助傷口修復及抗衡肌肉流失。

攝取多元營養 增免疫力

一般來說，癌症患者可以多吃白肉及蛋白，以及高纖食物，例如燕麥、糙米及全麥麵包等等，避免進食油炸食物，假如胃口欠佳，可嘗試少食多餐。陳醫生說，許多患者會拒絕進食海鮮或牛肉，擔心助長癌細胞生長，惟這純屬謬誤，過份戒口反而無法均衡攝取營養。

不過，對於癌症患者而言，單靠日常生活根本難以攝取到足夠營養，陳醫生認為如有需要，可考慮使用營養補充品，彌補身體缺失︰「建議選用高脂低醣，並且含豐富蛋白質及EPA，有助增強免疫能力及抵抗肌肉流失。如果發現營養流失嚴重，可在接受治療前就開始補充營養，養足體力以讓治療過程更順利。」她補充，隨著癌症患者意識到營養攝取的重要性，以及營養補充品普及，因營養不良問題而中止療程的個案比以前明顯下降至近年約一成，只要及早應對，患者及家人毋須要太過擔心。

陳愷怡醫生提醒，補充營養攝取的方案眾多，各有不同成效，癌症患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況及病情等，選擇最適合的方案。