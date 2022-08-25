【健康解碼】皮膚炎症或誘發心血管疾病 生物製劑抗衡銀屑病共病

提到銀屑病共病，許多人第一時間會聯想到銀屑病關節炎，但原來部份患者會同時有高血壓、高膽固醇及糖尿病等問題。更甚的是，當病情未能受控而皮膚大範圍發炎，炎症有機會誘發心血管疾病。有醫生提醒患者，治療銀屑病講求持續療效，積極用藥可以有助穩定皮膚情況。

銀屑病患者 慢性疾病風險較高

75歲的鄧伯（化名）患有銀屑病超過30年，礙於當年並未有合適藥物控制病情，他亦未有積極治療，故此多年來生活也飽受困擾。近年，他的皮膚徵狀尤為明顯，紅疹所致的痕癢更令他痛不欲生，一度想過尋死。主診醫生考慮過他的年紀及身體素質，建議他接受生物製劑治療，結果用藥後2至3個月，徵狀終於得到明顯改善，他也能重現笑顏。

以往，治療銀屑病的藥物的確有所不足，皮膚科專科林旭強醫生表示，照紫外線燈及口服免疫系統抑制劑是傳統的治療方案，惟前者費時，患者需要每星期到診所兩至三次接受照紫外線燈療程，後者副作用較多，例如有機會導致白血球水平過低、影響肝及腎功能等。

隨著醫學界對銀屑病的認識加深，如今治療上更著重於藥物的持續療效，以及能否控制相關共病。林醫生指出，銀屑病關節炎是其中一種常見共病，另外研究發現這班患者出現肥胖、患上高血壓、糖尿病及心血管疾病的機會也較高︰「當身體皮膚出現炎症，血管同一時間也會發炎，以致血管或被堵塞，如能妥善處理銀屑病，出現相關共病風險可能會較低，反之如患者能控制體重，銀屑病徵狀亦有機會得以紓緩。」

新型生物製劑 持續療效達五年

近年較常應用到的生物製劑，主要針對中度至嚴重程度的銀屑病患者。林醫生稱，這類藥物針對免疫系統的發炎源頭，為皮下注射，例如白細胞介素23抑制劑（IL-23），於維持期時每2至3個月注射一次，減輕治療不便，而且起效時間快，用藥2至3個星期已見成效。相對於傳統口服藥物能夠改善大約70%病徵，生物製劑就更為理想，大部份患者注射後病情得到90%以上紓緩，不少人更達至百分百改善。

林醫生強調，銀屑病是一種免疫系統疾病，無法根治，藥物可以令銀屑病受到控制，故此藥物的持續療效是非常重要，而近年部份生物製劑的療效經研究證實長達5年，患者可按個人病情，向主診醫生了解適合自己的治療方案。他勸喻患者和醫生商討治療的最佳方法，保持身心健康、健康飲食以及維持適量運動。