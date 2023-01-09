【健康解碼】瞄準目標 用最小力量達至最大效果

如果可以選擇，你會當一位射擊運動員，還是當一位醫生？Why not both？「作為一位射擊運動員及一位醫生的共通之處，第一是冷靜，不要被情緒影響你的判斷；第二是精準，無論是槍靶的中心或是癌細胞，我們都希望可以針對性地命中目標，一矢中的。」臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生早年曾一邊當醫生，一邊加入香港射擊隊，為香港隊羸得不少獎項，以上的說話通通都是他的人生寫照。 臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生早於1996年的奥運中留意到氣槍射擊這項運動，於是立即報了射擊初學班，從此便愛上這項運動，後來更加入了香港隊，參加了很多不同的比賽，還贏下了不少獎，帶給他很多難忘的回憶。

「射擊運動員講求的並非絕對的『好眼界』，最重要是每一次射擊的動作都可以完全相同，即是手要定、整個人要專心，做到忘我境界，然後『扣雞』(扳機) 時要慢，令子彈可以不知不覺地發射出去，形成最少的晃動。」鄭志堅醫生指出，氣槍射擊不是一種刺激的運動，講求冷靜、專注，而最吸引人的地方就是那種心無雜念的狀態，可以將自己的情緒清空，例如每一次準備射出下一發的時候，就只能將全副精神集中在眼前的標靶上。 作為一位醫生，鄭志堅醫生亦同樣要求自己要時刻專注、保持冷靜，他舉例指，現時的乳癌病人年齡層年輕至20歲，甚至70、80歲也有，而每位病人都是獨特的，各有不同的背景、不同的事情要去面對，所以作為醫生，都需要專心去聆聽患者的需要，有時患者或家屬的情緒可能會比較激動，但身為一位醫生，則需要提醒自己不要被他們影響，要很冷靜地去判斷最適合患者的治療方法。