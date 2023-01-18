【健康解碼】科技園與羅氏簽署戰略合作 為首個跨領域科技及數據協議

精準醫療為大勢所趨，但背後需要大量數據支持，從而推動科研發展及進步。香港科技園公司與羅氏（Roche）簽署戰略合作協議，為首個跨領域多方位包括科技及數據發展的協議。雙方就推動完善政策，孵化計劃及數據協作提出多項建議，期望可以引領香港和大灣區成為亞太區生命與健康科技的先行示範區。

為給予内地和香港的初創公司更多的支持，包括加強香港、內地以及亞太先進經濟體的交流，科技園公司與羅氏簽署為期三年戰略合作協議，長遠目標是把大灣區打造成中國生命和健康科技的先行區，並爭取相關政策，使得大灣區的先行經驗能夠用於先進科技在全國的註冊和應用，讓更多國内患者受惠。藉鑒臨近國家的經驗、聯通區内資源，把香港和大灣區建設成亞太中的示範區，吸引更多的企業和人才。

創新科技及工業局局長孫東教授見證簽署儀式，他表示雙方致力推進本港生命健康科研發展，與《香港創新科技發展藍圖》所制訂的戰略相呼應，深信能夠掀起香港創新科技發展的新浪潮。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，羅氏是全球知名的生物科技公司，他們與全球的商業領袖、科學家、銷售人員、投資者等有緊密的伙伴合作關係。他期望是次合作能培育更多生物科技人才，同時大大加快醫學研究、藥物開發及臨床試驗過程的發展。

為期三年合作協議 推動科研發展

科技園公司與羅氏的主要合作内容，第一，推動完善政策，雙方將制定白皮書、舉辦公共論壇、高層圓桌會議，促進交流。第二，推出聯合孵化計劃，為香港和内地的創科企業提供提供科學、戰略及市場指導，連繫業界及商界交流等，為中港創科企業提供更廣闊的發展平臺。第三，促進數據協作，在科技園公司及行業領導中，共同營造數據共享環境，安全合法地分享本港數據，並研究「合成數據」工具。雙方將在香港以及其他地區中推廣數據協作理念。

在聯合孵化計劃中，香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士指出，轉化研發所超過190間合作公司和孵化器，來自12個國家的1,000多名研究人員。羅氏大藥廠香港有限公司港澳總經理劉寒青醫生指出，羅氏加速器於2021年5月成立，聚焦創新藥物、診斷和個體化醫療，並包含人工智能及數字化解決方案等領域，至今已有11家初創公司從220多家申請者中突圍而出，成為羅氏加速器成員企業；已與羅氏中國創新中心達成8項早期研發合作。雙方期望今次合作能夠促進數據交流，從而推動科研發展。