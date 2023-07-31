【健康解碼】糖尿心嚴重者或需「換心」勿延醫

長期不受控的糖尿病令血管持續受破壞，慢慢便會發展成糖尿心，逐步蠶食患者的心血管健康。有年輕患者不自知患糖尿病，直至嚴重心臟病發才醒悟，其時所需的治療變得複雜而療效有限，最終需要換心才能改善病情。專科醫生提醒，不論有否患糖尿病，均應注意心臟健康，及早求醫並積極接受治療。

心臟科專科鄭裕康醫生解釋，因糖尿病而誘發心臟問題就可稱為糖尿心，此類患者的血管狀態一般較差，常見瀰漫性血管病變，即全條血管均處於非健康狀態，手術或較其他人繁複、效果亦較差。「值得留意的是，糖尿病患者患上心臟病的機會高他人兩至四倍；若同時患有心臟衰竭，死亡風險更高出十倍，故及早發現糖尿病、預防糖尿心非常重要。」

勿抗拒治療致病情難控制

一般人士應定期體檢確定有否患病，糖尿病患者就更應提高警覺，每年進行糖尿病風險評估，包括心臟、眼睛、腎臟及神經等，確保糖尿病控制理想之餘，也評估有否出現併發症，以及早安排治療。不過，鄭醫生指，部份病情控制未如理想的患者或對加藥、服藥、打針有一定抗拒，常抱有「試咗其他方法先」的心態，正規治療越推越遲，結果病情越來越差，更難控制。

也有如文首提及的患者阿偉（化名）般，因不知患病而未有在病情早期接受治療，令病情一發不可拾。約50歲的阿偉就因不知情的糖尿病多年來持續破壞心臟，結果因嚴重心臟病發送院，當時心臟幾乎不懂跳動，血流緩慢致左心室有血塊，情況危急，即使盡快安排通波仔手術及植入支架，其心臟肌肉受損範圍已經較大，左心室射血指數（LVEF）跌至只有10-20%（正常為60%），情況並不理想。

早期治療較簡單 用藥選擇多

鄭醫生表示，若如阿偉般患有糖尿病與心臟衰竭，早期治療相對簡單，近年有越來越多藥物可選，如SGLT2抑制劑、ACEI、ARB、ARNI、MRA、BB等，其中原用於治療糖尿病的SGLT2抑制劑獲大型研究證實有助改善心臟衰竭患者的LVEF指數、改善病徵及減低死亡率。由於心肌受損難以逆轉，故國際治療指引建議採取進取的治療方案，盡可能處方不同藥物及其有效的藥量，以妥善控制病情，減慢惡化速度。

阿偉術後亦獲處方以上藥物及其他藥物控制病情，但因心肌受損嚴重，故還需植入自動除顫器，以防惡性心室顫動引發的猝死，同時等待心臟移植，才能更理想改善病情。當然，每位患者的情況有異，所適合的治療、療效、副作用等亦不盡相同，患者如有疑問，應向主診醫生查詢，但要避免阿偉的苦況，則是有法可防的。

鄭醫生提醒，日常注意健康的飲食習慣，定期體檢、減重、適量運動均有幫助，糖尿病患者亦應依從醫護人員的指示用藥，並謹記各種併發症的出現並非即時可見，而是累積而來，勿因而拖延治療而後悔莫及。