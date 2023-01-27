【健康解碼】糖胖症兼有肥胖與脂肪肝 改善飲食習慣為治療關鍵

相信不少人也知道糖尿病可分為一型糖尿病和二型糖尿病。除此以外，腎病科專科馬景榮醫生表示，從治療的角度出發，二型糖尿病患者還可概括分成兩類，一種是體型肥胖而患有脂肪肝的糖尿病患者、另一種是體型瘦削而胰臟功能弱的糖尿病患者。觀乎現時情況，絕大部分糖尿病患者均屬前者，醫學上稱為「糖胖症」，特別需要大眾提高警覺，尤其應注意改善飲食習慣為重中之重。

糖胖症患者常見的脂肪肝其實可從外觀上略知一二——男士的腰圍超過90厘米（35吋半）、女士的腰圍超過80厘米（31吋半），代表有很大機會患有脂肪肝。若患者不及早處理脂肪肝，慢慢就會演變成糖尿病前期；若已屆糖尿病前期而再不處理，慢慢就會演變成糖尿病；糖尿病再發展下去，慢慢就會演變成糖尿併發症。馬醫生指，肥胖兼患有脂肪肝的糖尿病患者是洗腎的最高危一族，「只要到醫院的洗腎中心走一轉，你會發現大部分因為糖尿腎病而洗腎的患者，均屬此類患者。」

病情一旦發展至洗腎的階段，一般已很難逆轉，但如果及早在脂肪肝形成的階段發現問題，病情其實仍然可以逆轉的。「脂肪肝有三大元兇，包括酒精、果糖、小麥製品。美國心臟科專科醫生Dr. William Davis的著作《小麥完全真相》（原著為Wheat Belly），就清楚說明了經多次基因改良的現代小麥製品，如何影響代謝健康；另一位美國腦神經科專科醫生Dr. David Perlmutter也有一本名為《穀物大腦》（原著為Grain Brain）的著作，清楚說明了現代小麥製品對大腦的影響。」馬醫生說。

飲食為扭轉病情的關鍵

馬醫生解釋，上述可見脂肪肝與飲食的關係密切，根據臨床觀察，糖胖症患者常見一些類似的飲食習慣，如經常吃麵包、常吃外賣、少吃菜、愛喝奶茶、飲品不走甜（或只是少甜）、愛吃叉燒（蜜汁叉燒很甜）、愛去茶樓飲茶（很多茶樓點心都是糖尿病人的大忌）、愛喝啤酒、愛吃零食、愛吃很甜的水果等等。因此，要逆轉脂肪肝，馬醫生直言就要由飲食入手，關鍵在於謹記口訣「無糖減碳，一日兩餐」——戒掉酒精、果糖、小麥製品，多吃新鮮的蔬菜，多吃優質蛋白質，小心選擇脂肪，加上間歇性斷食，要逆轉脂肪肝並不困難。

除了飲食，藥物治療亦有其重要性，目前有不少糖尿藥物可選，其中一款名為SGLT2抑制劑（又稱為「排糖藥」）就對糖胖症患者尤其有效，能助患者減輕體重和改善血糖。不過，馬醫生提醒，SGLT2抑制劑的藥效或會隨時間而下降，而且每位患者的病情不一，應該採用何種藥物，藥物的成效及副作用在每位患者身上亦有所不同，若有疑問，患者應向主診醫生查詢。

最後，馬醫生強調，患者除了依從醫生指示用藥，定時覆診，評估病情，以適時調整用藥策略之外，亦須謹記改善飲食的重要性，否則藥物越吃越多，仍然無法控制病情。