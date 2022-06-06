【健康解碼】紅疹皮屑纏身 負面情緒俱增 生物製劑起效快 助擺脫銀屑病

銀屑病患者被人誤會是患上傳染病，時有所聞，面對這種使人身心疲憊的狀況，有些患者總希望，有些療效迅速又具針對性的藥物，能盡早把病情控制，讓生活重回正軌，近年新型藥物生物製劑就能做到這種效果。其中，「白細胞介素17」（IL-17)的起效速度較快，並能同時處理其他共病，對患者而言可說是一石二鳥。有醫生就提醒患者，銀屑病是慢性疾病，治療時必須保持耐性，持續用藥才是控制病情的關鍵。

40歲的謝先生（化名）早兩年確診銀屑病，隨著新冠肺炎疫情爆發，他飽受工作及情緒困擾，甚至拒絕覆診，導致病情越來越嚴重。公司同事見到他身上生有紅疹及皮屑也退避三舍，他自卑得在大熱天時也要穿上長衫遮蓋患處。經歷數個月煎熬，他自覺不能長持下去，決心重投治療，主診醫生考慮過其實際病情及求診意向，為他處方了起效較快的生物製劑，結果2至3星期後徵狀明顯改善，令他重拾自信。

銀屑病不會傳染 與癬無關

不少銀屑病患者也經歷謝先生的階段，被病情弄得身心俱疲。皮膚科專科陳湧醫生指出，這種慢性疾病的病徵常見於臉部及手腳，紅疹及皮屑易令人以為它有傳染性：「銀屑病俗稱牛皮癬，令人聯想到真菌感染，然而兩者並無關係，惟一般人誤解經接觸會被傳染，於是拒絕與患者社交，導致他們出現抑鬱及焦慮情緒。」

不過，許多銀屑病患者選擇「拖得就拖」，只要病情不算嚴重也不會積極治療。陳醫生稱，各種生活及環境因素均會激化銀屑病，更可能誘發其他共病，例如關節炎及血管問題，曾有研究指銀屑病患者同時患有高血壓、糖尿病及膽固醇機會較高，若然不作控制而患上這些共病，中風及併發心臟病的風險也大大提高。

生物製劑 改善九成病徵

如能在病情初期開展治療，用藥方法也會相對輕微。陳醫生舉例，外用類固醇藥膏及照紫外線燈有助紓緩病情，惟前者或使皮膚變薄，後者則花費時間，不太適合長期使用；部份中至嚴重程度患者可選擇服用口服免疫系統抑制劑，但它同時會壓抑與銀屑病無關的免疫能力，有機會影響肝腎功能。針對這種情況，新式治療例如生物製劑，就能瞄準發炎源頭，副作用較少，並能減低對免疫系統的損害。

陳醫生引述研究指，注射生物製劑後頭幾星期病情已有明顯改善，而且毋須頻繁定期抽血，不會影響患者日常生活。不過，現時坊間有多種生物製劑，患者如何因應病情選擇呢？他以「白細胞介素17」（IL-17)為例，它的起效速度較快，並能同時改善關節炎問題，每2至4星期注射一次，大約70%患者注射後能維持PASI 90效果（即病徵得到九成改善），假如患者期望療效較快及全面治療，這類藥物是較為適合的選擇。