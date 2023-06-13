【健康解碼】肩膊痛症困擾港人 慎選治療方案 減副作用風險

肩膊痛可說是都市人最常見的痛症之一，不僅減低患者的活動能力，長遠而言，痛楚可能蔓延至頸部及上臂，甚至出現筋腱撕裂及肩關節變形。然而，臨床上不少患者在發病初期，通常不會主動求醫，僅自行使用消炎止痛藥物，嘗試紓緩痛楚。但有醫生提醒，市民使用這些藥物時應份外小心，例如口服藥物或增加腸胃不適及影響心臟機能等風險。如本身屬「三高」一族或患心血管疾病，可考慮與主診醫生商討，使用處方消炎止痛藥貼，療效相若之餘，亦可減低副作用風險。

延誤治療 或致筋腱撕裂

骨科專科醫生官東樑指出，「肩關節夾擊綜合症」是港人最常見的肩膊痛症之一，患者以40至60歲人士為主。其次是「粘連性關節囊炎」，即坊間指的冰封肩及五十肩。而肩峰變形、韌帶厚化、生骨刺等會增加患上「肩關節夾擊綜合症」的風險。發病初期肩關節會發炎，每當肩膀提高至90度，或晚上睡覺時雙手平伏，痛楚便會更加明顯。

不少中年人士及長者慣性「忍痛」，官醫生提醒，如果上述痛症延誤治療，有機會令筋腱過度磨蝕及變薄，最終演變成筋腱撕裂或肩關節變形等情況。不僅關節變得僵硬及無力，更有機會變成「假性癱瘓」，即患者想舉高手臂時，只能輕微擺動，無法成功提起。

當肩關節痛症影響到日常生活，患者便應及早求醫。官醫生指，透過臨床問症檢查及X光檢查，一般已能斷症。若病情相對輕微，患者可先透過保守治療，包括使用消炎止痛藥物及調整生活習慣，盡快紓緩痛症，為往後治療打下基礎。

藥貼入血濃度低 副作用較少

不過，選擇消炎止痛藥物也要考慮身體因素，官醫生說，這類藥物可以分為口服或處方外用藥貼，兩者療效相若。惟要留意口服藥物有機會引起胃部不適、損害腎功能及心臟機能。中年人士或長者的「三高」（高血壓、高膽固醇、糖尿）問題常見，不少正在服用治療心血管疾病的藥物，若同時使用口服消炎止痛藥，副作用風險會進一步增加。

官醫生指，相對於口服藥物，處方消炎止痛藥貼能夠直接貼於患者，藥力入血的濃度低，在身體循環的份量較少，可以減低出現腸胃不適、心血管事故等傳統口服藥物帶來的風險。有外國指引亦建議，局部骨關節痛患者應考慮選用這類外用非類固醇消炎止痛藥為首選治療。

若然這些保守治療未能減輕痛楚，屆時就可能需要接受進階治療，例如注射高濃度血小板血漿（PRP）至病患位置，以激活自體修復及再生功能，藉此緩解關節退化及減輕痛楚。官醫生稱，部份患者如去到筋腱斷裂或關節變形等情況，需透過手術修復，極端情況下，更可能要接受關節置換手術。

官東樑醫生提醒，應對肩關節痛症有多種治療方案，各有成效、副作用及風險。患者應主動與醫生討論，並按個人身體狀況、病情、生活需要等，選擇最適合自己的治療方案。