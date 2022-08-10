【健康解碼】腎功能過低或致腎性貧血 補血針助紅血球生成 緩解不適

腎功能較差的患者難免擔心其腎臟機能持續下降，甚至出現腎衰竭，可能早已「打定輸數」，認定洗腎及換腎均無法避免，只能坐等這天的來臨，但原來在這過渡期，患者可以透過針對性治療緩解期間不適。有醫生指出，普遍腎功能較差的患者會出現「腎性貧血」，只要定期注射「補血針」能紓緩疲倦、畏冷等貧血徵狀，減低對生活的影響。

腎病科專科譚雋熹醫生表示，貧血主要有兩大成因，其一是製造血液的「原材料」不足夠，例如缺乏鐵質、維他命B12及葉酸等，只要補充這些「原材料」便可，另一原因是我們的身體機能出現問題︰「腎臟會分泌一種製造血液的荷爾蒙（紅細胞生成素），當腎功能下降，荷爾蒙的分泌也會較少，從而導致這種稱為腎性貧血的症狀。」

荷爾蒙分泌減少致貧血

腎性貧血的病徵與我們較常認識的缺鐵性貧血相似，例如容易感到疲倦、畏冷及頭痛等，然而透過改善飲食習慣是無法紓緩病情。譚醫生解釋，腎性貧血屬於腎衰竭的早期徵狀，當人的腎功能下降至30%以下，就有機會出現貧血，如果未有妥善應對，更會因血色素過低而增加心臟負荷及心臟衰竭的風險。

無可否認，即使是腎功能較差的患者，對於腎性貧血的意識也非常低，譚醫生稱，這班患者很多時會著眼於洗腎及換腎問題，但就忽視了在腎衰竭前這個過渡期之間，如何控制好身體狀況︰「如果能夠及早處理好貧血紓緩相關病徵，能夠減低對他們生活上的困擾，在處理腎衰竭問題時也會較少障礙。」他提醒患者，如果腎功能本身較差，又出現類似徵狀，便應接受診斷及持續監察病情。

補血針刺激紅血球生成

一般而言，診斷腎性貧血會透過驗血，排除缺鐵性貧血的可能性，以及評估腎功能及相關病徵。治療上，譚醫生指患者需要注射俗稱「補血針」的紅血球生成刺激劑，平均每2至4星期注射一次，療程後1至2個月便會起效，相對於傳統藥物引起的副作用亦明顯較低。至於為何不以輸血形式處理腎性貧血，他解釋雖然這種方法起效時間快，但必須長期輸血，或增加感染風險，而且身體可能出現抗體，日後換腎機會率亦會因此較低。

譚醫生曾遇過一位年屆80歲的女患者，她的腎功能只餘下20%，經常感到不適，她的家人擔心婆婆需要長期洗腎，怕會加重其身體負擔。不過，醫生發現相關不適很大程度是腎性貧血所致，結果在注射補血針後，徵狀得到紓緩。

譚醫生稱，部份年紀大的腎病患者可能考慮到身體狀況而不想洗腎，但其實有些附帶症狀，例如腎性貧血，是可以盡早處理而緩減不適，毋須因此完全放棄治療。