【健康解碼】膽固醇超標危害心腦血管 單靠飲食運動 成效未必足夠

心臟科專科醫生梅震宇醫生解釋，膽固醇可細分為高密度及低密度脂蛋白膽固醇，後者又稱為「壞」膽固醇，是不少心腦血管疾病的元凶。「『壞』膽固醇過高，可在血管壁內積聚並形成粥樣斑塊，隨著時間增長，斑塊愈變愈大，血管則愈收愈窄，導致冠心病和腦血管疾病；斑塊又有隨時撕裂的風險，血栓可能形成並堵塞血管，引起急性心肌梗塞和缺血性中風。」

明明飲食健康，生活檢點，為何膽固醇水平仍不達標？改善日常習慣是控制膽固醇的重要一環，但成效未必足夠—部分人士的膽固醇水平要求較嚴謹，也有人因遺傳或基因變異令膽固醇居高不下，故而難以達標。

「壞膽」達標可減低心腦血管病的風險，不過，合格水平因人而異，分為極高、高、中、低四個組別：

單靠飲食運動未必足夠

要降「壞膽」，市民須從健康生活入手。「飲食方面，可多吃含豐富膳食纖維食物如全穀類、新鮮蔬果，含豐富植物固醇食物如豆類、堅果類；脂肪攝取則以不飽和脂肪為主，避免飽和脂肪及反式脂肪；運動方面，每星期至少五日進行30至60分鐘中至高強度帶氧運動；市民亦應戒煙、少喝酒。」

梅醫生坦言，部分人士因為遺傳、基因變異或屬於高風險組別，即使平日非常「聽話」，「壞膽」仍未達標，這些人士或需藥物輔助，但他提醒市民，健康生活習慣是改善膽固醇乃至整體健康的基石，不能因為用藥，就放縱生活。

藥物降「壞膽」 減併發症風險

梅醫生指出，常用降膽固醇藥物有三類，針對肝臟製造或腸臟吸收膽固醇的機制，從而降低「壞膽」。「第一類是口服他汀類藥物，通常為一線治療，除了降『壞膽』，也有穩定動脈粥樣斑塊的作用；第二類是口服膽固醇吸收抑制劑，第三類是PCSK9抑制劑，屬於生物製劑，須經皮下注射。」如有需要，後兩種藥物可與他汀類藥物一同使用，進一步控制指標。

梅醫生亦指，「壞膽」過高許多時候並無跡象，待出現心腦血管病變時，患者才得悉自己早已超標。他建議，40歲以上人士應定期驗血，若指標異常，或需進一步評估；如近親中有年輕心血管病患者，即男士40歲前或女士50歲前發病，自己也應儘早接受檢查。