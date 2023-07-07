【健康解碼】藥物多＝糖尿病較嚴重？ 穩定控糖方可減併發症風險

同為40多歲的糖尿病患者，一位需服食十多種藥物及打針，另一位則只需兩款藥物。部份人或會認為前者病情較嚴重，但專科醫生就強調這是不少人的謬誤，選用合適藥物穩定控制血糖水平，減少併發症的出現，才是病情嚴重程度的判斷指標。

腎病科專科黃煜醫生表示，糖尿病非常普遍，65歲以上人士中，每四人便可能有一人患病；因糖尿病而導致腎病的風險亦相當高，每十名洗腎患者就有四至五人患有糖尿腎。究其原因，與四高（血糖高、血壓高、血脂高、尿酸高）互相影響腎功能有莫大關係，加上高血糖會破壞腎小球血管，導致功能上受損，而引發不同程度的腎功能衰退，一直控制不善就會引致末期腎衰竭，需要俗稱洗腎或換腎才能維持性命。

糖尿腎早期「零」徵狀

糖尿腎病最為人所懼的是早中期均可「零」徵狀，「腎臟本身是成雙的，而腎功能也有很大程度的儲備，早中期的慢性腎病並不足以構成嚴重影響，直至功能受損高達六成以上，才可能開始出現病徵，如腎性貧血，疲倦，水腫、氣喘、胃口欠佳及因血鉀高而引致的心律不正等，一般已踏入中晚期。」黃醫生解釋，除此之外，糖尿腎患者的血管病風險比常人高很多，不少患者死於中風、心臟病發等，絕不容輕視。

新一代降糖藥好處多 惟不同階段糖尿腎患者用藥有異

因此，確診糖尿病的患者須盡最大努力控制血糖，如改善飲食及恆常運動未能完全控制病情，就需要用藥處理，目標是將血糖穩定地降至理想水平（糖化血紅素：6.5%或以下）。黃醫生指，近年有不少藥物均有相當理想的療效，其中一款新一代降糖藥SGLT2抑制劑便可安全控制血糖水平，藥物本身可降低腎臟對糖分及鹽分的回收，令它們通過小便排出，從而減少身體的吸收，有效減輕對腎小球及心腦血管的負面影響。

所以這類藥物對糖尿腎患者有雙重好處，一方面降低血糖，另一方面直接減低心腎的壓力；但黃醫生強調，不同階段的糖尿腎病的用藥策略有所不同，需由醫生評估再決定所需藥物種類、組合及份量，患者如有疑問，應向主診醫生查詢。

藥少不等於病情好 宜依從醫生指示

事實上，藥物選擇非常多，醫生的治療目標均是妥善控制血糖，減少併發症對患者的影響。以文首兩位患者的情況為例，藥物較多的患者由於一直依從醫生指示用藥，故雖然需要服食多種藥物，但糖化血紅素一直能維持在6.5%以下，病情相當穩定，並無任何併發症；反觀另一位患者雖然只有兩款藥物，但由於他對服藥有一定抗拒，未有完全配合醫生的建議，糖化血紅素一直徘徊在8%附近，更患有糖尿腎病，腎功能指數更跌至幾乎需要洗腎的程度，另亦曾因心血管病「通波仔」，以及出現糖尿上眼的併發症，病情並不理想。

因此，黃醫生提醒，患者切忌以為「食少啲藥」較好，病情的嚴重性取決於血糖控制是否理想而不是藥物的多寡。最後，他亦建議高風險人士應定期接受醫生檢查，如具糖尿病家族史、妊娠糖尿病患者、肥胖及長者均應提高警覺，以免因不知情而讓糖尿病一直悄悄破壞不同器官至無法逆轉的程度。