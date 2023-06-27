【健康解碼】血糖急升身體器官遭殃 主動出擊抗衡糖尿病併發症

要妥善管理糖尿病，不僅需要維持血糖水平穩定，更要減低各種併發症發生的機會，否則一旦血糖水平失控，身體多個器官包括眼睛、腎臟及心臟等，機能都可受到重大影響。隨著近年藥物發展出現突破，現時新一代糖尿病藥物，除可發揮減糖減重效果，更可進一步降低心血管疾病風險，為治療帶來更大效益。

本港不少糖尿病個案，患者在確診初期都誤以為病情「沒什麼大不了」，四十多歲的張先生（化名）就是其中之一。他記得，有次旅行期間因怕麻煩而不肯服藥，暴飲暴食之下，結果出現口乾口渴等病徵，血糖水平更狂飈至30，回港後甚至出現脫水及腎功能下降跡象，被送入急症室救治，最終需留院一段時間，才將血糖及身體狀況穩定過來。

血管病變 影響全身不同器官

內分泌及糖尿科專科醫生劉詠恩指出，人體的肌肉及腦部等不同器官，依靠糖份作為能量，由於二型糖尿病患者的胰島素分泌失衡，無法將糖分帶到其他器官，便會積聚於血管，導致血糖水平升高，若未有妥善處理，更會影響血管功能，引發各種併發症。

「糖尿病的併發症可以分為微血管及大血管病變，前者會損害眼睛、腎臟及神經線，例如較常聽到的糖尿上眼，腎衰竭及手腳麻痺等；後者的危險性就更大，有機會增加冠心病及中風機會，部份患者也會出現周邊血管病變，影響雙腳的血液循環，如果血液供應不足，一旦受傷更有可能傷口組織壞死。」

劉醫生表示，由於糖尿病併發症的情況普遍，主診醫生通常會在病人求診初期，安排他們進行風險評估，包括眼睛檢查、血液/小便檢驗，以及心臟檢查等，務求評估他們身體不同器官受糖尿影響而出現併發症的風險。現時醫學界也傾向為患者制訂個人化治療方案，針對性地處理病情需要。

新藥針對改善糖尿病併發症風險

劉醫生說，個人化治療必須考量其血糖水平、身體狀況、體重及心血管疾病風險等因素，假設患者的併發症風險較高及相對肥胖，一般會考慮處方新型糖尿藥物例如「SGLT-2抑制劑」或「GLP-1受體抑制劑」，藉此提升治療效果。她舉例，「SGLT-2抑制劑」可以助患者經由小便排走糖份，以降低血糖及卡路里，達至減重效果，有大型研究更顯示這類藥物能降低腎臟及心血管疾病風險。

除了透過藥物控制血糖水平，劉醫生建議患者多從生活習慣入手，並提醒年老患者避免在冬天時以太熱的水或暖水袋浸腳，否則或因神經觸覺變得遲鈍而灼傷。她補充，由於糖尿病患者的抵抗力差，較容易受病毒感染，屆時出現併發症的機會也較大，故此建議患者盡早接種疫苗。

備註︰劉詠恩醫生提醒，糖尿病的治療有多種不同方案，各有不同成效，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、能力等，選擇最適合的治療方案。