【健康解碼】躁狂抑鬱症 情緒走兩極 長效注射劑 助持續穩定

適逢明天3月30日為世界躁鬱症日，希望藉此機會讓大家認識多一點。躁狂抑鬱症患者的情緒大起大落，抑鬱期時哀傷失落，躁狂期時異常亢奮，行為舉止甚至可以用狂妄來形容。雖為情緒病，但一般心理治療僅能協助患者盡快投入生活，必須透過精神科藥物治療，方能治本，讓患者走出情緒兩極的困境。近年除口服藥物外，更新推出了長效注射劑，每月注射一次。經研究證實，有助持續穩定情緒，為病患意識較差的患者提供多一個治療選擇。

40多歲的偉民（化名）任職公務員，起初他的妻子以為他因工作壓力關係而出現持續的情緒低落，而偉民於接受藥物及心理治療下，情況得以改善。豈料有天他突然性情大變，表現亢奮，行為變得衝動及不顧後果，甚至被發現簽下大量卡數及置業合約，情況一發不可收拾。

原來，偉民所患的是躁狂抑鬱症，但躁狂期的症狀令他自我感覺良好，使他不願意再覆診，經妻子多番勸說下方同意入院治療。由於病情急切，醫生先處方抗精神病藥物（Antipsychotics）及情緒穩定劑（Mood stabilisers）緩和症狀，而偉民的病情亦於兩個月後漸趨穩定，及後考慮到工作便利及其病識感較差等因素，故處方新一代的長效針劑作單一維持治療，無須口服藥物，亦能維持病情穩定。

暴躁是躁狂？ 「心病」還需藥物醫

由抑鬱的極端走向躁狂的極端是典型躁狂抑鬱症的病情發展。精神科專科麥棨諾醫生表示，「躁狂其實並非坊間所理解的『暴躁』及『容易發脾氣』，而是情緒異常亢奮及健談，而且自以為是，患者容易因病情影響判斷能力而做錯決定，例如胡亂投資及購物。」

麥醫生指出，不少人誤以為躁鬱症是「心病」，只是源於壓力或不愉快經歷，故選擇尋求社工輔導及心理治療，但其實它是一種具遺傳性的腦部疾病，必須依靠藥物治療。他說，情緒穩定劑一般是治療躁鬱症的主打藥物之一，可以透過驗血化驗其濃度，客觀評估藥物是否足夠，進而按需要調節藥物份量。

病識感低 宜使用長效藥物

麥醫生又指，由於躁狂期的病情進展一般比較急速而且極端，抗精神病藥物有助快速緩解病徵，而它的長效針劑有別於俗稱「懵仔針」的鎮靜劑，可以穩定病情但不會令患者覺得呆滯或反應遲鈍。

部份躁鬱症患者病識感及藥物依從性相對較低，不按時按量服藥的情況容易令病情反覆，患者及其家屬可以因應實際情況，與醫生商討轉用長效針劑。視乎病情需要，長效針劑既可配合情緒穩定劑使用，亦可作單一維持治療，為患者提供彈性的治療方案。