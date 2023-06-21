【健康解碼】軀幹暗瘡損生活質素 新型藥膏四大療效 改善毛囊炎問題

許多受面部暗瘡困擾人士，身體不同位置的皮膚，也經歷同樣問題，其中胸口及上背位置更是常見「重災區」，凸起的暗瘡更可能令人痕癢難當，睡不安寢。以往，治療暗瘡的外用藥物多針對面部皮膚，近年有新藥經研究證實有效控制油脂分泌，減低毛孔發炎及形成軀幹暗瘡的風險。

放任不理 或致蟹足腫

皮膚科專科醫生王慶榮指出，胸口及上背位置的油脂腺非常濃密，每當夏天大汗淋漓，汗水積聚在這些位置，毛孔會被堵塞，滋生暗瘡桿菌，最終導致毛囊炎形成。一般來說，約半數中度至嚴重程度的面部暗瘡患者，也會同時出現軀幹暗瘡；一些經常需要戶外工作人士，亦會較大機會遇到這個問題。

面部暗瘡會影響到外觀及自信心，軀幹暗瘡則可影響生活質素。王醫生說，如果沒有及早治療，軀幹暗瘡或惡化成膿瘡，導致痕癢疼痛，疤痕甚至會增生形成「蟹足腫」，使人長期感到痕癢，而且睡覺時更會因壓著暗瘡而無法入眠，被迫側睡。他指，臨床上曾有不少患者因在年青時未有妥善處理軀幹暗瘡問題，成年後身體有多重「蟹足腫」增生，增加治療難度。

有時候，我們身體不同位置的皮膚也會出現大大小小的顆粒，臨床上如何分辨它們是否暗瘡呢？王醫生表示，最大分別是暗瘡帶有膿頭，由於暗瘡屬毛囊發炎，故此其中央位置會有炎症反應，其他凸出的顆粒則會分泌於毛孔四周。他提醒患者，避免使用磨沙或磨皮方法處理毛囊炎，否則會進一步刺激炎症，出現反效果。

A酸藥膏 同時針對毛囊炎四大成因

傳統上，未有太多研究證明外用藥膏有效治療軀幹暗瘡，醫生較常處方口服藥物例如抗生素或A酸。王醫生稱，近年有新一代外用A酸藥膏（Trifarotene）獲「美國食品及藥物管理局」（FDA）批准，除治療面部暗瘡外，可用於治療身體暗瘡，而且療效比傳統藥物好，副作用較少，配合口服藥物，更可提高療效。

「A酸是現時已知藥物中，可以同時針對控制暗瘡幾個成因的選擇，包括︰1.改善皮膚表皮細胞的新陳代謝、2.避免毛孔被堵塞、3.長遠減少油脂分泌及出油效果，及4.具一定消炎作用。」王醫生補充，這類藥物每天只需使用一次，而且吸收率高，患者只需薄薄搽上一層便可。不過，由於藥物有感光性，建議在晚間洗澡後抹乾身體水分，並於使用潤膚膏後使用，藉此增強吸收效果。

王醫生強調，不論是面部或軀幹暗瘡，成因都與患者的生活習慣非常密切，例如經常進食油膩煎炸、高糖份食物、以及飲用大量乳類製品等，都會增加生暗瘡風險。另外，必須作息定時，否則內分泌失調會令油脂增生，每日應以暖水洗面一至兩次，保持身體清潔。

備注：王慶榮醫生提醒，治療暗瘡有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。