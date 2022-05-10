【健康解碼】「通波仔」非一了百了 術後壞膽固醇控制更嚴謹

港人對「通波仔」（冠狀動脈介入治療術）並不陌生，知道它可打通心臟血管阻塞位置，治療冠心病。然而，不少患者誤以為「通波仔」後便一了百了，忽略術後的膽固醇控制，以致心血管一塞再塞。醫生提醒，要減低心臟病復發的風險，曾經接受「通波仔」人士的壞膽固醇控制須比一般人更嚴謹。

最新指引：非常高風險病人壞膽固醇低於1.4

心臟科專科醫生盧家業醫生表示，一般人(低風險人士)的低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）水平低於3.0 mmol/L已屬正常，至於曾接受「通波仔」的患者則屬於非常高風險人士，壞膽固醇要求則嚴格得多。根據歐洲心臟協會的最新指引，他們的壞膽固醇水平應低於1.4 mmol/L。

盧醫生指出，「通波仔」雖能改善血管收窄問題，卻不能從根本減少膽固醇斑塊形成；若壞膽固醇水平控制不佳，斑塊仍會不斷累積，心血管其他位置和支架之中都可能出現粥樣硬化，再次引起心臟病發。

用藥、生活相輔相成

要控制膽固醇，患者須從全方位入手，最基本是培養良好的生活習慣，例如戒煙、飲食三低一高零反式、適量運動、維持正常體重。不過須注意，大部分「通波仔」患者不能單靠生活習慣達致目標壞膽固醇數值。

「超過七成膽固醇由肝臟合成而來，改善生活習慣有一定幫助，但未能針對體內製造膽固醇的機制，故此大部分患者術後都需要用藥降低壞膽固醇。」

目前，本港常用降膽固醇藥分三大類。「口服藥有兩類，第一類是他汀類藥物，可減少肝臟合成壞膽固醇；第二類是膽固醇吸收抑制劑，可減少腸道吸收膽固醇；第三類是降膽固醇筆，屬於皮下注射針劑，可加速肝臟排走膽固醇。」

降膽固醇藥安全性高

通波仔後患者如需用藥降膽固醇，一般會先使用他汀類藥物，若壞膽固醇水平仍不理想，可考慮加入降膽固醇筆或膽固醇吸收抑制劑。

長期用藥，患者難免有所疑慮。盧醫生解釋，三類降膽固醇藥的安全性經過臨床研究證實，副作用一般較輕微，醫生也會作出監察，市民無須過分擔憂。他補充，第一代他汀類藥物較易產生肌肉發炎，或與降血壓藥、房顫藥等其他藥物產生相互作用，但較新的他汀類藥物已沒有以上問題，患者如有相關疑問，可請教主診醫生，商討治療對策。

備註：以上內容僅供參考，治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。