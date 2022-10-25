【健康解碼】運動創傷膝關節膊頭高危 妥善應對避免肌肉撕裂萎縮

秋高氣爽，又是戶外運動的好時間；與三五知己行山打球當然盡興，但記得要量力而為，因為過度運動或會加劇關節勞損，增加受傷風險。有骨科醫生指出，輕微的運動創傷可以透過止痛消炎藥或外用處方消炎藥貼應對，傷勢較嚴重時必須盡早求醫，否則關節及肌腱多次受傷，有機會嚴重撕裂及萎縮，造成不可逆轉的後果。

足球與籃球是本港最普及的運動，也因此出現關節受傷或勞損的情況較多。骨科專科醫生麥仲寅指出，膝關節受傷主要影響軟組織、筋腱韌帶，嚴重時更會使半月板撕裂；膊頭則因其複雜結構及關節的不穩定性，容易在受傷時造成軟組織撕裂傷，甩骹也容易復發。另外，一些重覆性舉手過頭的動作，例如投球及一些揮拍類運動也會令膊頭關節勞損。

膊頭甩臼 容易復發

麥醫生提醒，若運動時不慎受傷，必須留意關節有否變形或其他外傷，情況嚴重就要入院治理，如傷勢僅屬輕微，可敷冰及稍作休息，避免加劇傷勢。他指出，切勿輕視每次運動創傷的嚴重性，特別是膊頭經常受傷︰「重複甩臼有機會導致骨性損傷，使肩膊不穩定性加劇；肩袖肌腱撕裂傷也有惡化的傾向，如果不予理會，持續的撕裂會使肩袖肌肉萎縮，增加治療難度。」

針對較輕微的運動創傷，消炎止痛藥是其中一個應對方法，惟部份人擔心這會有副作用。麥醫生說，炎症是修補創傷的必經階段，但過度的炎症會帶來顯著痛楚。使用適量的消炎止痛藥可減輕症狀，增加患肢活動以加速復康。他亦指出有研究發現外用消炎止痛藥貼及藥膏普遍較少腸胃副作用，擔心這方面的患者可考慮。

有些患者在受傷後或怕復發，不敢再次運動，麥醫生說，過份的保護對關節的健康弊多於利︰「人的關節需要透過活動及負重以促進新陳代謝，研究指出正常的運動本身不會加速關節退化。」他稱，最重要是量力而為及做足準備，例如行山時，可使用登山杖借力，減低膝關節勞損，日常可以鍛鍊四頭肌，提升肌肉強度以減低受傷風險。

麥醫生提醒，應對關節創傷的方法眾多，各有成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，按個人身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最適合的治療方案。