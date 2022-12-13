【健康解碼】適切用藥助心臟衰竭患者 重拾良好生活

心臟衰竭患者受病情影響，心臟泵血功能轉差，繼而影響身體機能，逐步破壞患者的生活，嚴重者可能連外出也成問題，更會增加入院及死亡的風險。因此，恰當地採用有效的藥物，治療病因是非常重要。近年藥物發展迅速，有效治療心臟衰竭的藥物亦有所增加，為醫患雙方均帶來新希望。

心衰竭限制活動範圍 增加入院及死亡風險

75歲的盧婆婆（化名）多年前因二尖瓣出現問題而更換二尖瓣，心臟功能隨後慢慢下降，出現心臟衰竭，需定時覆診接受治療。約兩、三年前，由於氣喘及腳腫的情況每況愈下，盧婆婆漸漸難以到較遠的地區求診，需要轉而求診居所附近的醫生，後來更因越來越嚴重的氣喘影響睡眠，需要入院接受治療。

心臟科專科黎偉強醫生坦言，盧婆婆的情況十分常見，不少心臟衰竭患者也會出現運動量轉差、氣喘、頭暈、易累、腳腫、水腫等徵狀，當病情持續惡化，就需要入院接受治療，死亡風險亦會因而提高。「有研究顯示，若患者的射血指數低於40%，又曾入院，其五年死亡率高達七成，可見心臟衰竭的嚴重性。」

黎醫生指，冠心病、心肌梗塞、心瓣毛病、心律不齊、先天性心臟病均可誘發心臟衰竭，而年紀大、患有高血壓、糖尿病、肥胖、具心臟衰竭家族史、有煙酒習慣的人士則有較高機會患病，尤其需要注意相關徵狀。

一般而言，患者大多跟盧婆婆一樣，因氣喘或腳腫問題而求醫，當懷疑是心臟衰竭所致時，醫生需要通過影像檢查及/或血液檢查確定，包括X光檢查、心電圖檢查、心臟超聲波檢查及檢驗血液中的NT-proBNP指數。確診後，醫生需先處理患者的徵狀，包括處方去水丸排走體內多餘水分，紓緩氣喘及腳腫的徵狀；另外亦需找出其誘因作出相應的治療，如冠心病患者需以通波仔或搭橋手術處理心血管堵塞問題、心瓣收窄或嚴重倒流需施以手術處理等。

藥物選擇增 有效改善患者症狀

同時，黎醫生亦強調需透過心臟超聲波檢查確定患者的心臟衰竭類型，射血指數低於40%的患者屬於收縮型心臟衰竭，而高於50%的患者則屬舒張型心臟衰竭，按照不同類型的心臟衰竭，醫生的治療方案亦有所不同。「用於治療收縮型心臟衰竭的藥物選擇較多，包括有ACEI/ ARB類藥物、ARNI、Beta受體阻滯劑、MRA，以及近年出現的SGLT2抑制劑，均獲不同研究證實其療效。」

不過針對舒張型心臟衰竭的藥物，多年來的研究數據均反映以上藥物的療效有限，未算突出，只有較新型的ARNI療效相對較佳；不過，原用於治療糖尿病的SGLT2抑制劑最近則獲研究發現其用於舒張型心臟衰竭的患者有顯著療效，能有效紓緩症狀、減低入院及死亡風險。

因此，盧婆婆入院後，醫生為進一步控制其心臟衰竭病情，除了原處方的ARNI外，醫生亦加入SGLT2抑制劑，婆婆的病情隨後有所好轉，不但能出院，活動量亦有所改善。不過，黎醫生提醒，每位患者的病情各異，適用的藥物及副作用亦有所不同，如有任何疑問，應向主診醫生查詢。