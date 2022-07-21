【健康解碼】酷熱天氣激化玫瑰痤瘡 控制蟎蟲數目改善病情

在炎熱潮濕的日子全天候戴上口罩，的確是苦不堪言，對於玫瑰痤瘡患者而言，這種天氣不僅令人大汗淋漓，更會令臉部皮膚變得更敏感。原來，玫瑰痤瘡患者臉上帶有蠕形蟎蟲的數目比一般人多，這些寄生蟲在酷熱及密閉的環境下較容易滋生，間接令病情惡化，故此現時有些針對蠕形蟎蟲生長的外用藥膏，藉此控制皮膚發炎，避免皮膚出現纖維化而形成酒糟鼻。

玫瑰痤瘡是無法根治的疾病，病因不明，皮膚科專科顏佩欣醫生表示，此病或與遺傳、外在環境及免疫系統問題有關，亦有研究顯示，玫瑰痤瘡患者臉上出現蠕形蟎蟲的機率及密度較一般人高，估計兩者或有關係。她指出，蠕形蟎蟲（Demodex）俗稱為臉部蟎蟲（Face mite），本來就是皮膚裡的寄生蟲，以毛囊油毛脂、角質維生，多數狀況下會與人共存，若不會誘發疾病就毋須要治療。

外塗藥膏減皮膚炎症

不過，玫瑰痤瘡患者則另作別論，由於他們的皮膚保護層受損，毛孔會變粗大，容易變得敏感及脆弱，故此建議及早開展治療。顏醫生稱，每逢天及潮濕悶熱環境，患者臉部的微絲血管會擴張，導致臉部較易泛紅，或長有如暗瘡的丘疹、膿疱，使人痕癢，可惜部份患者以為是生暗瘡或皮膚過敏，最終延誤了治療。她提醒患者，若然病情反覆又不加以處理，玫瑰痤瘡會令皮膚纖維化，最明顯是在鼻頭形成酒糟鼻，影響外觀。

玫瑰痤瘡雖然無法被治癒，但現時藥物能有助紓緩症狀及控制病情。顏醫生舉例，處方令血管收縮的外用藥膏能改善泛紅情況，假如患者生有丘疹或膿疱，則可選擇杜鵑花酸藥膏或外用抗生素。針對臉部蠕形蟎蟲問題，她指一些外塗藥膏例如「伊維菌素」（Ivermectin）能減低蟎蟲數目及皮膚發炎，若然病情轉趨嚴重，則要使用處方口服抗生素或A酸，甚或是考慮激光治療，將血管收縮以減低泛紅情況。

避開誘發病情之因素

除了藥物治療，改善生活及飲食習慣也是控制玫瑰痤瘡的關鍵。顏醫生稱，臨床上見到很多生活因素也會誘發玫瑰痤瘡，例如飲酒、熱食、辛辣食物、濃茶咖啡等會激化病情，另外亦要避免令皮膚接受外在刺激，包括高溫瑜珈、浸溫泉、蒸臉及焗桑拿等。日常生活中，建議選擇一些沒有刺激性的護膚品或化妝品，以及不要隨便到藥房自行購買藥膏，一旦搽了含類固醇成份的藥膏，或會使病情惡化。

隨著炎夏到來，顏醫生建議患者進行戶外活動期間做好防曬，例如使用SPF 30或PA++或以上的防曬用品，並在出汗後記得補搽，以減低對玫瑰痤瘡的影響。她提醒患者，玫瑰痤瘡的治療方法眾多，並有不同成效、副作用及風險，患者應與主診醫護人員多作討論，因應病情選擇適合自己的治療方案。