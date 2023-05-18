【健康解碼】醫患攜手應對類風濕性關節炎　及早達到病情緩解

訂立明確的治療目標，有助醫患合作，攜手改善病情。近年，治療類風濕性關節炎經常會提到「病情緩解」的概念，風濕病科專科醫生陳昭慧醫生解釋，「病情緩解」指病情活躍程度受控，有助改善臨床結果和生活質量。其中一項評估病情活躍程度工具就是28關節疾病活躍指數（DAS28）。28關節疾病活躍指數綜合關節腫痛數目、抽血報告的指數，和病者主觀性整體評估來得出分數；倘若分數達2.6分或以下，即代表病情緩解的情況。醫患及家屬亦可以加強交流，密切監察病情發展。

陳醫生指出，類風濕性關節炎需要透過藥物控制，通常在服用藥物後觀察三個月內有否改善，目標在六個月內達到病情緩解。如果在三至六個月內，仍然未能夠達到病情改善，便會與患者商討轉藥或者加藥。

新式藥物針對發炎因子作治療

隨着近年藥物發展，越來越多研究顯示，新式藥物針對某個發炎因子，並綜合傳統藥物使用，能夠更快達到病情緩解，比單獨使用傳統藥物效果更佳。

現時一線治療類風濕性關節炎會使用傳統藥物，包括：甲氨蝶呤、磺胺、來氟米特及羥氯喹等；新式藥物則可分為生物製劑以及口服JAK抑制劑。陳醫生指出，生物製劑是針對患者相應的發炎因子再處方相關療程，例如抗腫瘤壞死因子（anti-TNF）、抗白介素17（IL-17）等；而口服JAK抑制劑則針對JAK信號通路。

服藥期間需要定期抽血檢查

但類風濕性關節炎屬於免疫系統疾病，不論服用傳統抑或新式的藥物都可能會影響身體和免疫系統。陳醫生指出，患者在使用不同藥物期間都需要定期抽血，留意肝、腎、血球、發炎指數；另外，亦會事先為患者檢查隱性的長期病患。

加強教育 密切監察病情

除了接受藥物治療外，患者認識自己的病情亦十分重要，包括了解發炎的病徵、最常影響的關節、了解不同的治療方案等，以及早求醫，並與醫生商討選擇最合適的藥物治療。

陳醫生指出，DAS28是其中一個評估工具，需要綜合抽血報告才得出相關評分。亦有其他評估工具，例如CDAI（Clinical Disease Activity Index）。不過，不論使用任何一種評估工具都需要視乎經驗，以觀察關節腫痛的情況。因此，在複診時亦都會加強患者教育，讓患者更掌握自己病情發展。

*備注︰陳昭慧醫生提醒，以上內容僅供參考，檢測及治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。