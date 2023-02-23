【健康解碼】銀屑病關節炎可致皮屑紛飛、關節腫痛 新一代生物製劑助減病徵、拾回自信

皮膚出現大量皮屑、手指紅腫、僵硬，甚至指甲變形等，有可能是患上俗稱「牛皮癬關節炎」的銀屑病關節炎！此病是一種自體免疫疾病，患者的免疫系統會因未明原因失調，攻擊身體皮膚及關節，有風濕病科專科醫生指，醫學界近年研發生物製劑，可有效抑制發炎因子紓緩症狀。有年輕患者使用後，皮屑顯著減少，提升工作效率外，亦重拾自信，見客不再尷尬。

銀屑病關節炎的病徵，包括皮膚出現銀白色皮屑及痕癢；指甲變形例如凹陷或甲床分離等；關節腫脹、疼痛和僵硬。風濕病科專科醫生陳珮珊醫生指，約六至七成銀屑病關節炎患者，是先患銀屑病，五至十年後慢慢出現關節炎；其餘病人則可能是先出現關節炎、或關節炎與銀屑病同時出現，初期還會誤以為是患類風濕性關節炎或僵直性脊椎炎等，當發現手指及指甲問題漸多並驗血檢查時，才赫然發現患上銀屑病關節炎。

年輕患者改用生物製劑 重拾自信、工作效率

曾有一名三十多歲男患者，飽受銀屑病關節炎折磨，髮際線、耳朵、手指及手肘等部位紅腫、出現皮屑及晨僵，使他見客時尷尬不已，因炎症影響很容易疲倦，其文書工作效率也大大降低，種種原因均令他不時感到焦慮。該名患者即使向皮膚科求診並塗抹藥膏，惟情況依舊，逐轉介至風濕科專科跟進。由於其眼睛出現葡萄膜炎，於是在醫生建議下由口服藥改用生物製劑，皮屑及炎症顯著減少、外觀衞生情況得以改善，亦明顯較以往精神及自信，見客不再尷尬，亦重拾工作效率。

陳醫生指，輕度銀屑病關節炎可使用非類固醇消炎藥止痛；中度至重度患者，則需使用抗風濕藥如甲氨喋呤（Methotrexate）、柳氮磺胺比啶（Sulphasalazine）和環孢素A（Cyclosporin A）等，以抑制活躍的免疫系統，紓緩炎症改善病情，惟可致肝酵素升高、作嘔作悶和牙肉腫脹等副作用。此外，藥力見效時間較長，需約八星期，亦要花時間調整合適的藥物及劑量，還要定期驗血監測。

新一代生物製劑 助紓銀屑病關節炎病徵

醫學界近年研發生物製劑，可針對特定發炎因子包括抗甲型腫瘤壞死因子（Anti-TNFα）、白細胞介素（IL）12、17、23及JAK抑制劑。陳醫生以新一代白細胞介素23生物製劑為例，指對銀屑病皮膚、指甲及其周邊關節炎有良好效果，並引述研究指約有六成患者用藥後，病徵及疲倦情況得以改善。她又指，生物製劑只需約二至四星期就見效，而且可以減少服用口服藥。

陳醫生提醒，肥胖、有「三高」問題、吸煙和有家族史，是銀屑病關節炎高危一族，建議有關人士保持健康生活、多做運動及戒煙，若有急性痛症便應休息；而此病有多種治療方案，各有其成效、副作用及限制，患者應與自己的主診醫生商討，選用最合適的治療方案。她又強調，雖然銀屑病關節炎患者的皮膚外觀看似「生癬」，但其實不具傳染性，籲大眾放下成見。