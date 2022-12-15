【健康解碼】銀屑病關節炎 易模仿風濕病徵 延誤治療恐致關節變形

銀屑病不但導致皮膚增生及紅腫，關節也是常見受累位置，大約三成銀屑病患者會兼患上銀屑病關節炎。風濕病科專科醫生馬繼耀醫生指出，此病症狀或與類風濕關節炎或強直性脊椎炎相似，視乎關節受累位置，會持續出現發炎的症狀，以致關節無法靈活活動。他提醒，一旦沒有治療銀屑病關節炎，嚴重可能導致骨侵蝕，屬於無法逆轉的情況，令到關節變形。目前，因應患者的情況，會處方改善病情抗風濕藥、生物製劑或JAK蛋白酶抑制劑等等，均可改善銀屑病關節炎的病情。

銀屑病最常見的病徵會令皮膚出現紅疹，表面可能會有銀色皮疹增生，而且伴隨着痕癢，一旦患者抓癢患處，便會有銀屑脫落。馬醫生指，根據統計，大約三成的銀屑病患者在患病期間會有關節受累的情況，大部份患者會出現皮膚症狀再出現關節病徵；亦有可能先出現關節受累病徵後，再影響皮膚。

銀屑病關節炎與免疫系統失調有關

造成銀屑病關節炎的原因與免疫系統有關，馬醫生指出：「銀屑病關節炎是風濕病之一，由於患者體內的免疫系統失去平衡，錯誤將正常的組織視為壞的，導致會製造抗體及免疫反應來擊退正常組織，從而引起發炎反應及病徵。如果在皮膚上出現免疫反應，會引起皮疹；如果在關節發生，便會引起關節發炎。」

易模仿其他風濕病

他續指出，銀屑病關節炎很容易「模仿」其他風濕病。例如：患者出現的症狀可能與類風濕關節炎相似，屬於對稱性、影響多關節發炎；但同一時間，症狀亦可以與痛風相似，影響個別、少數量關節，而且是不對稱。另外，有部份患者與強直性脊椎炎的症狀相似，影響中軸關節發炎，患者會出現腰背痛、頸痛及晨僵的情況。

除了影響皮膚及關節以外，銀屑病關節炎亦會出現接骨點炎，即韌帶與接觸骨頭的連接點發炎，常見地方有阿基里斯腳跟腱或腳底筋膜發炎。馬醫生提醒，倘若患者沒有正視銀屑病關節炎的問題，會令關節有受到侵蝕的風險，增加永久變形的機會。另一方面，由於心血管疾病與血管發炎有關，因此，亦可能增加心血管疾病的風險。

及早用藥 減關節變形風險

目前，治療銀屑病關節炎會先從病徵入手。馬醫生指出，輕微病徵會使用非類固醇消炎藥，有助減輕痛楚、腫脹及晨僵的情況。有需要時會處方改善病情抗風濕藥，以減輕關節受損。另外，因應患者的病情，會考慮使用針對性的生物製劑作治療，包括抗腫瘤壞死因子、抗白細胞介素17等。現時亦有JAK蛋白酶抑制劑，透過抑制發炎訊號，控制免疫系統失調的情況。

馬繼耀醫生提醒，銀屑病關節炎有多種不同治療方案各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。