【健康解碼】長新冠營養攝取注意！忌過份清淡 攝取足夠蛋白質 增自身免疫力

新冠後遺症，又稱「長新冠」，例如腦霧及氣促等症狀影響著患者康復後的生活，但原來不少人也會出現味覺、嗅覺轉變，胃口變差等問題。有註冊營養師指出，避免在康復期因食慾不佳而選擇「吃清啲」，最常見是某些患者偏好「有啖粥落肚」，導致營養攝取不足，體重下降。其實，要應對長新冠毋須刻意改變飲食習慣，但謹記要吸收充足蛋白質，才能維持身體免疫力，對抗新冠後遺症。

部份新冠病毒康復者反映治癒後仍會持續出現不適，而且這種情況越來越普遍，英國國家統計局發現，大約2萬名新冠患者中有13.7%在12星期後出現至少一種症狀，包括疲倦、腦霧、氣促及體力下降等。一項刊載於醫學期刊《刺針》、針對感染後腸胃道後遺症的研究更發現，食慾不振、噁心、胃酸倒流及腹瀉等情況仍很常見於出院3個月後的患者，反映新冠病毒即使被擊退，仍會在患者身體產生持續的影響。

飲食法則一：攝取足夠蛋白質

港怡醫院註冊營養師李瑋珩指出，康復者的味覺及嗅覺會出現轉變，部分人會有喉嚨痛、吞嚥困難及胃口變差的情況，或導致康復期間營養攝取不足。她稱，香港人傾向在患病時吃得清淡，例如吃粥，但粥水本身只有碳水化合物，幾乎沒有其他營養，建議可加入適量的肉碎或魚肉，多吃易於咀嚼及容易消化的食物，例如蒸水蛋、菜葉及茄子，煮得軟稔一點易於入口，確保最低限度的營養吸收。

事實上，新冠病毒患者在康復期間若然營養攝取不足，或會影響免疫能力。李瑋珩解釋，人體的免疫細胞由蛋白質造成，豐富的蛋白質有助人體維持免疫力，抵禦病毒入侵，故此康復期間不妨多吃雞蛋、奶類及豆類製品。不過，有些患者味覺及嗅覺改變，即使想吃也未必有胃口。李瑋珩建議患者使用天然香料、芫茜或檸檬汁等調味，避免多落鹽及豉油等高鈉調味料，以免加重身體負擔。

飲食法則二：均衡飲食 少食多餐

另一個飲食貼士是因應自身原有病情，調節飲食習慣。李瑋珩舉例指，部分新冠康復者本身是糖尿病患者，胰島素分泌較差，建議少食多餐，選擇低升糖指數食物，避免血糖急升；高血壓人士則注意鈉質攝取，儘量利用天然香料調味及多吃菠菜、香蕉及枝豆等高鉀質食物；至於高膽固醇人士，宜少吃含飽和脂肪及反式脂肪的食物，多吃三文魚、鯖魚及去皮白肉。

李瑋珩認為，新冠病毒康復者毋須刻意改變飲食習慣，只要跟隨均衡飲食的法則，例如成年人每日進食兩份水果、三份蔬菜，以及揀選不同顏色的食物，藉此攝取不同營養素。她補充，煎炸食物、曲奇、牛角酥等食物不宜多吃，因反式脂肪較高或增加身體發炎的反應，影響身體健康。