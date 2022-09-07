【健康解碼】「長新冠」恐影響生活質素 醫生籲出現症狀需求醫及檢查

新冠疫情肆虐近三年，雖然確診者康復後體內會產生抗體，但更需要正視新冠後遺症——「長新冠」。有醫生指，醫學界對長新冠暫時沒有一個明確的定義，導致在診斷以及治療上都遇到困難。醫生提醒，康復者一旦持續出現症狀，應儘快求醫並因應情況進行身體檢查。

根據世界衛生組織的資料顯示，新冠後遺症的症狀通常在確診者染疫後三個月內出現、持續最少兩個月，並且無法由其他診斷來解釋相關症狀。根據美國疾病控制與預防中心於五月份發佈的一項研究顯示，18歲至64歲康復者，每五人便有一人經歷最少一種疑似新冠後遺症的症狀或併發症；至於65歲以上的康復者受影響的機會則更高，每四人便有一人可能受影響。

長新冠影響範圍廣泛

港怡醫院羅嘉敏醫生指出，長新冠暫時沒有一個國際統一的定義，較常見的症狀包括疲勞和氣促。但此症所影響的身體範圍廣泛，由神經系統、心臟、肺部以至全身及心理健康都有機會受影響。例如神經系統，患者可能會出現記憶力差、難以集中精神（也稱為「腦霧」）、頭痛、味覺及嗅覺有所改變，甚至乎影響睡眠質素，產生抑鬱或焦慮的情緒而影響心理健康。至於心肺的症狀，患者可能會出現呼吸困難、氣促、咳嗽、心口痛或心悸等；全身症狀則可能涉及關節痛、疲勞、肌肉痛及皮膚出疹，女性康復者的月經周期亦可能受到影響。

雖然長新冠部分症狀或「有跡可循」，但這些症狀與其他疾病相似，成為醫生診斷上的一大難題。羅醫生指，現時會透過先了解患者的病史及症狀，和排除其他疾病來幫助診斷患者是否患上長新冠。她舉例，患者如果出現疲勞症狀，醫生可能需要排除貧血或甲狀腺的問題；而氣促症狀亦有可能與心臟及肺部有關，所以會按患者情況而判斷是否需要進行進一步檢查如心電圖、肺X光肺功能測試，再釐清症狀是否與長新冠有關。

醫生呼籲及早求醫

隨着本港第五波疫情持續，陸續會有更多確診者康復，暫時預防長新冠的方法就是避免染疫，而接種新冠疫苗能有助預防新冠病毒感染。羅醫生提醒，現時有研究指出，因感染新冠病毒而需要住院甚至發展成重症、確診前已有潛在健康問題及沒有接種過新冠疫苗的人士，會有較高風險患上長新冠。她續指，長新冠未必在康復後立即出現症狀，可能會自癒或復發，建議康復者一旦出現症狀，便需要向醫生求醫。

羅醫生提醒，每位患者出現的症狀可能不同，建議患者應視乎個人需要及由醫生診斷後，再選擇適合自己的身體檢查項目。