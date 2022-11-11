【健康解碼】長者易倦消瘦貧血 需留意是否「慢性淋巴球白血病」徵狀

「年紀大，身體會老化」是自然現象，但同時這觀念亦容易成為許多長者的「盲點」，把身體種種不適現象，都在未經醫生診斷下自行與衰老扯上關係，最終可能掩蓋了正在發生的病情，耽誤了所需要的治療。以「慢性淋巴球白血病」這種癌症為例，病發初期徵狀較少，僅有疲倦或貧血等問題，導致長者未有警覺，直至出現併發症才知事態嚴重。幸而，這種癌症的侵略性不太高，加上現時有結合標靶藥物的治療方案應對，只要患者積極面對，生活質素仍能得以保持。

慢性淋巴球白血病（CLL）是血癌其中一種，估計每年大約有200宗新症，它與我們較常聽到的血癌不同，病情進展相對緩慢，而且早期沒甚病徵，70幾歲的張伯伯（化名）早前就感到異常疲倦，體型變得消瘦，他以為是年紀大致體能較差，一直未有在意。直至最近他因急性肺炎入院，診斷下始發現白血球水平高於異常，經過進一步檢查，證實他患上了CLL，而急性肺炎則是他身體抵抗力下降所出現的併發症。幸最終接受過治療，病情趨於穩定。

白血球異常增生所致

血液及血液腫瘤科專科馬承恩醫生指出，CLL常見於長者，患者年齡中位數為65歲，這或關係到年長人士的細胞老化而變壞，導致淋巴白血球異常增生，不過大部份患者如個案中的張伯伯般，病發初期沒有徵狀，僅有發燒、貧血或淋巴結脹大等病徵，也因此容易令長者忽略了其嚴重性。

馬醫生稱，普遍個案也是在恆常身體檢查中，發現白血球水平異常才洞悉病情，當遇到類似情況，患者會獲轉介至血液科，透過骨髓穿刺及電腦掃描等，進一步評估病情，按其嚴重性再分為高、中及低風險。而這種風險評級，會根據患者是否帶有基因突變、染色體轉變等因素釐定，從而達至個人化治療。

精準治療增用藥彈性

「如果患者為低風險，沒有症狀及出現併發症風險較低，我們會先監察病情為主，定時抽血檢驗白血球及血小板水平；若然為高風險，即預計患者在短時間內病情會轉差，或存活率較低，則會建議開展治療。」馬醫生說，如今應對CLL也能做到精準治療。

以往，治療CLL以化療或舊一代標靶藥物為主，現時藥物選擇則較多，令治療更具彈性。馬醫生舉例，有些標靶藥物合併治療需要長期服用，亦有些標靶藥物合併治療只需服用一年，患者可根據個人情況選擇。他鼓勵患者積極面對病情︰「這種癌症的治療方法多，治療率相對較高，生活質素不會太受影響。」

馬承恩醫生提醒，治療慢性淋巴球白血病有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。