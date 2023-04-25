【健康解碼】關節疼痛超過六星期 需提防類風濕關節炎

港人生活節奏急促，工作忙碌，一旦出現關節疼痛，可能會聯想與工作有關，甚至會選擇自行服藥處理。不過，如果關節疼痛超過六個星期，需要注意會否患有類風濕關節炎。風濕病科專科醫生陸銘志醫生指出，此病屬於免疫系統疾病，患者如果沒有得到適當治療，關節會持續發炎，導致關節受損及變形。現時有評估方法來跟進患者治療成效，例如：28關節疾病活躍指數（DAS28），一旦患者達至少於2.6分即代表病情舒緩（in remission）。

一名年約40歲、從事建築行業的男士，在過去七至八個月持續感受到關節痛，他初時以為與工作勞損有關，曾經向家庭醫生求醫並獲處方消炎止痛藥，但病情持續沒有改善，而且關節受累的情況越來越多，甚至因而無法工作，連扭毛巾、穿衣服都無法自理。經轉介下到專科醫生求診，才得以確診類風濕關節炎，DAS28指數更高達6分。

女士較男士患病風險高

陸醫生指出，類風濕關節炎的發病原因未明，暫時估計可能與基因及環境因素有關，其中女士較男士患病的機率高2至3倍，但並不代表男士不會患有此病。此外，如果食煙人士患有類風濕關節炎，其病情亦較難控制，料與吸煙所導致身體產生炎症有關。

他續指，類風濕關節炎的患者，會出現關節紅腫、疼痛、大關節積水，多個關節受累及晨僵的情況。這些症狀不但會影響生活，而且關節在持續發炎的情況下，會導致關節受損及變形。

DAS28跟進治療成效

因此，治療類風濕關節炎的目標是及早治療。醫生亦會透過多項評估來跟進患者治療成效，例如：DAS28。陸醫生指出，此方法首先會檢查患者28個關節骹位，並統計腫、痛的關節數量；患者自行評分整體身體的情況，以及驗血後的發炎指數。三項評估經過計算後，會得出一個綜合指數，分數由0分至9.4分，如果患者分數少於2.6分，即代表病情舒緩；相反，分數越高，病情活躍程度越高。

新型治療針對特定小分子JAK

因應患者病情，會處方不同的治療方法。陸醫生指出，每個治療類風濕關節炎的方法各有成效及副作用，以類固醇為例，長時間使用會出現副作用，例如體重增加、抵抗力下降、骨枯、影響血壓、血糖指數等。其它藥物包括有改善類風濕關節炎藥物，例如甲氨蝶呤（Methotrexate），生物制劑及口服標靶藥的出現，令病人能夠控制好類風濕關節炎的機會更加可行。以生物制劑治療為例，是針對體內的發炎因子來對症下藥，包括抗腫瘤壞死因子（anti-TNF）及白介素-6（IL-6）等。至於口服標靶藥物則是新型小分子藥物，針對特定小分子，例如口服JAK抑制劑。

陸醫生提醒，一旦關節持續疼痛超過六個星期，便需要多加注意，因關節出現變形是無法逆轉，生活質素會大受影響，故應及早向專業人士求醫。