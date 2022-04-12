【健康解碼】防疫鬆綁 戶外大解放 小心運動量突然加劇 隨時扭傷筋腱

政府宣佈放寬防疫限制，包括重開健身室，運動場所等，相信不少運動愛好者已經準備就緒，第一時間出外舒展身心。不過，好動都要有萬全準備，特別是抗疫期間伸展較少，肌肉筋腱變得繃緊。運動量若然突然加劇，容易扭傷，甚至傷及半月板及十字靭帶。有醫生提醒患者，一旦發現痛楚持續便要盡早接受診斷，以免骨折或肌肉撕裂而不自知。

RICE口訣 處理急性創傷

骨科專科李威鴻醫生表示，過去兩年疫情起伏，每當防疫限制放寬，運動創傷的個案便隨之增加：「較常見的是下肢扭傷及弄傷膝蓋 ，主要原因是身體的柔靭性不足，特別是運動場所關閉期間，患者較少郁動，重新開放後又一下子劇烈運動，就會容易拉傷。」他曾遇過有患者因運動受傷，又沒有及時治療，直至膝蓋腫脹疼痛才求診，結果發現十字靭帶嚴重撕裂。

事實上，不少人覺得打波扭傷是平常事，稍作休息便能痊癒。若然遇到急性軟組織或關節創傷，能夠即時作出適當應對，有助減輕傷勢加劇。李醫生建議患者緊記RICE口訣：受傷後先休息（Rest）並用冰（Ice）冷敷，繼而利用物件壓著（Compression）患處，再提起雙腳（Elevation）讓其消踵，目的是避免傷勢惡化及好好保護患處，防止因關節郁動而加劇痛楚。

處方外用藥貼 副作用較少

李醫生認為，雖然大部份個案屬輕症，但若然痛楚持續，受傷時骨骼或肌肉發出不尋常聲音，這或意味著受傷力度過大，肌肉及筋鍵承受嚴重傷害。他說，假如十字靭帶完全撕裂，需要接受手術將其重建，康復後活動能力可回復九成以上。惟部份患者對此警覺性較低，受傷後未有加以理會，令傷患時好時壞，影響日常生活。

至於輕微扭傷、腫脹較為溫和，又不涉及關節，李醫生建議患者使用消炎止痛藥處理，紓緩疼痛情況。這類消炎止痛藥分為口服藥物及處方外用藥貼，他指前者的藥力較強，換言之藥物殘留在體內的份量也會較多。針對腸胃欠佳、腎功能較差的患者，以及三高人士不宜長期服用。相反，處方外用藥貼則直接貼於患處，藥力滲透更為快速，加上直接吸收入體內的份量較少，出現副作用的機會相對較低。

總括而言，要避免運動創傷，最重要是運動前後做足熱身及放鬆筋腱。李醫生指出，雖然防疫措施鬆綁，但要避免急著進行劇烈運動，必須循序漸進，讓身體慢慢適應強度。平常也應多加鍛鍊，保持關節及肌肉的柔靭性，減低受傷風險。 他又提醒患者，肌肉及關節創傷的治療方法眾多，各有成效及副作用，應多考慮身體狀況及病徵等，選擇最合適的治療方案。

