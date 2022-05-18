【健康解碼】降膽固醇藥 新冠口服藥相沖？專家：先與醫生溝通 或可短暫停藥

本港近月引入兩款新冠病毒口服藥，研究顯示兩者可減低病毒載量，並減低感染者入院及死亡風險。惟它們可能與他汀類降膽固醇藥物產生相互作用，若市民需要服用以上兩類藥物，應如何是好？

主動溝通 交代病歷

兩款新冠病毒口服藥抑制病毒繁殖，適用於重症風險較高人士，例如長者、肥胖人士、長期病患等等，根據不同藥物的臨床研究，患者如能在發病五天內服用，入院和死亡風險可減低五成至八成。

不過，兩款口服藥的成分或與其他藥物相沖，特別是他汀類降膽固醇藥物，同服可令藥物失效，甚至引致嚴重副作用。然而，膽固醇超標又常見於以上提及的重症高危人士，患者不禁問道：「我適合使用新冠口服藥嗎？降膽固醇藥能暫停嗎？」

短暫停藥 影響不大

心臟科專科醫生陳堅燕醫生表示，兩款口服藥各有不同的相沖藥物，降膽固醇藥物並非唯一考慮因素，「感染病毒的人士應主動向醫生交代病歷、正服用的藥物、藥物敏感史等資訊，交由醫生制訂用藥策略。」

陳醫生解釋，正服用降膽固醇藥物不等於不能使用新冠口服藥，如醫生判斷患者將得益於新冠口服藥，可考慮短暫停用他汀類藥物：「我們不應因為潛在藥物相互作用，忽略了新冠口服藥的好處，數據已證實它們能幫助減少重症、入院和死亡等風險，而且安全性數據理想。患者如有用藥上的疑慮，不妨向醫生提出。」

陳醫生補充，兩款新冠口服藥的療程均為五天，經由醫生評估後，如需停用他汀類藥物，因停藥時間短暫，對膽固醇水平影響不大，患者毋須過分憂慮。

疫下管理膽固醇貼士

疫情尚未明朗，市民長期在家抗疫，經常叫外賣，又缺乏運動，不利膽固醇控制。針對疫情期間的膽固醇管理，陳醫生有以下建議：「飲食方面，市民應維持健康飲食習慣，精製、加工食品可免則免；運動方面，應每星期進行不少於150分鐘中等強度運動，也可做好防疫措施，到比較空曠、少人的地方戶外地方伸展，對身心健康都有正面作用。」

備註：以上內容僅供參考，治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

