【健康解碼】降膽固醇飲食法 少飽和零反式 多超級食物

所謂病從口入，只顧口腹之慾，多吃油膩煎炸，隨時令膽固醇超標。逆向思考，若然吃得健康，是否有利膽固醇控制？心臟科專科醫生稱，飲食是管理膽固醇的重要一環，並講解如何吃得精明。
飲食助控膽固醇
心臟科專科醫生翁思宇醫生表示，要從飲食中降低膽固醇，首先應減少攝取飽和脂肪和反式脂肪，因為兩者都會刺激肝臟製造更多膽固醇。「飽和脂肪多為動物脂肪，例如肥肉、牛油、全脂奶類製品，反式脂肪則是酥皮、曲奇、含人造牛油食品等。」另外，市民也應減少食用高膽固醇食物，如內臟、貝殼類海鮮、蛋黃等等。
近年愈來愈多人談論「超級食物」，它們又能否協助控制膽固醇？翁醫生解釋，超級食物通常熱量較低，並且含有某些有益健康的成分，市民可用來取代不健康的食品。能夠針對膽固醇的超級食物，通常含有以下幾類成分：
|成分
|好處
|食物例子
|單元及多元不飽和脂肪
|降低「壞」膽固醇、稀釋血液濃度
|果仁、橄欖油
|水溶性纖維
|減少腸道吸收膽固醇
|全穀物，如燕麥、藜麥
|奧米加-3脂肪酸
|提升「好」膽固醇、減低三酸甘油脂
|三文魚、鱈魚、奇亞籽、亞麻籽
|異黃酮素
|降低「壞」膽固醇
|黃豆及其製品、鷹嘴豆
飲食調節未必夠
翁醫生指出，雖然膽固醇水平和飲食習慣相關，但單靠飲食調節未必足夠。「心血管病患者，包括心肌梗塞、中風，或未出現血管病，但有糖尿病、家族性高膽固醇血症等高風險因素的人士，他們的膽固醇指標比一般人更為嚴格，大多需要配合藥物治療才能達標。至於膽固醇『擲界』人士，如評估顯示十年內心血管病風險較高，也建議使用藥物。」
本港常用降膽固醇藥物分為三類，當中他汀類藥物多用於一線治療，可減少肝臟製造「壞」膽固醇，並且穩定血管中的膽固醇斑塊，減低急性發作風險。若患者需要進一步降低膽固醇，可能加上口服膽固醇吸收抑制劑或針藥PCSK9抑制劑。
翁醫生特別提醒，膽固醇高低「無樣睇」，市民應因應個別風險，定期檢驗膽固醇水平。正如39歲的張先生（化名），飲食節制、經常運動、體型健碩，是大眾眼中的「健康人士」，但一次偶然檢查中，他發現自己的「壞」膽固醇竟達5.7 mmol/L（一般人理想水平為2.6 mmol/L）。幸而在藥物輔助下，他的膽固醇數值回復正常。以上個案能及早發現問題，在血管產生病變前介入，防患於未然，可謂幸運。
備註：以上內容僅供參考，治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。