【健康解碼】降膽固醇飲食法 少飽和零反式 多超級食物

所謂病從口入，只顧口腹之慾，多吃油膩煎炸，隨時令膽固醇超標。逆向思考，若然吃得健康，是否有利膽固醇控制？心臟科專科醫生稱，飲食是管理膽固醇的重要一環，並講解如何吃得精明。

飲食助控膽固醇

心臟科專科醫生翁思宇醫生表示，要從飲食中降低膽固醇，首先應減少攝取飽和脂肪和反式脂肪，因為兩者都會刺激肝臟製造更多膽固醇。「飽和脂肪多為動物脂肪，例如肥肉、牛油、全脂奶類製品，反式脂肪則是酥皮、曲奇、含人造牛油食品等。」另外，市民也應減少食用高膽固醇食物，如內臟、貝殼類海鮮、蛋黃等等。

近年愈來愈多人談論「超級食物」，它們又能否協助控制膽固醇？翁醫生解釋，超級食物通常熱量較低，並且含有某些有益健康的成分，市民可用來取代不健康的食品。能夠針對膽固醇的超級食物，通常含有以下幾類成分：