【健康解碼】青光眼可增乾眼風險 定期檢查莫忽視

青光眼是一種常見的眼疾，它會造成眼壓升高、視神經受損等問題。但是，許多人並不知道，原來青光眼也與乾眼症有關。眼科專科趙懿行醫生指出，乾眼症是另一種常見眼疾，年紀愈大愈易患上；而青光眼患者更有機會因為所需使用的藥物、以及本身的病情，增加出現乾眼症的風險，呼籲患者定期接受眼科檢查，及早察覺乾眼情況，調整用藥方案，減低乾眼對生活的影響。

眼科專科趙懿行醫生表示，根據國際研究數據，全球各地年齡高於60歲的人口中，大約20%的人士患上不同程度的乾眼症。本港10多年前進行的研究亦指出，全港不同年齡人士當中，約有8%人患有不同程度的乾眼症，年紀愈大愈易患上。

「根據臨床資料數據顯示，有50%-60%的青光眼患者會出現乾眼症症狀，例如眼睛乾澀、有異物感、視力模糊、畏光、容易感到眼睛疲倦、眼睛對外界刺激特別敏感等，嚴重者有機會出現眼痛、頭痛、角膜或因過於乾燥而出現破損，長遠更會引起角結膜病變，影響視力。」趙醫生說。

長期使用含防腐劑眼藥水增乾眼風險

青光眼暫時仍是一種無法「根治」的眼疾，但可依靠藥物或手術來控制眼壓，以免視覺神經進一步受損。眼藥水是最常用的藥物治療，患者須長期按時使用，惟大部分眼藥水都會添加防腐劑，以抑制細菌滋生，長期使用下有可能傷害眼睛結構，導致淚水較易蒸發，造成乾眼症。

部份人或會認為，乾眼症只是讓患者感到不適，相較於患者眼壓問題，似乎微不足道。趙懿醫生則指，乾眼症如果處理不當，或會影響青光眼患者的病情控制，「例如長期使用多種眼藥水可能導致眼睛乾澀甚至刺痛等不適；若症狀持續，將減低患者使用藥物的依從性，進而影響眼壓的穩定性。」

混合藥物減防腐劑用量

為了提升青光眼患者的用藥依從性及減低出現乾眼症症狀，趙醫生表示，眼科醫生會盡力協助患者減少所需使用的眼藥水種類，例如選擇混合藥物，如一瓶眼藥水內包含兩種的治療藥物，減低不同藥物各自包含防腐劑的份量。另外，亦會盡量使用滴藥次數較少的眼藥水，情況許可下甚至可選擇一些不含防腐劑成分的青光眼眼藥水，減低對眼睛的刺激。

趙醫生亦指出，患者還可透過其他手術治療，例如可溶性淚管塞(又稱淚小管栓塞術)，減少淚水經由淚小管排出，令淚水存於眼眶較長時間，保持眼睛濕潤。如有需要，患者日常生活中更可選用含透明質酸的人工淚液，較其他一般的人工淚液更能延長淚水逗留在角膜上的時間，減低因為眼乾而對角膜造成的影響。

30多歲的黃小姐早於10年前便確診患有慢性青光眼，需持續接受藥物治療，惟近年開始經常發現眼睛容易出現乾澀、疲倦的感覺；在恆常的青光眼眼科檢查中，確診同時出現乾眼症，由於她的年紀較輕，所以醫生決定採取較進取的治療方法，除了採用混合藥物治療外，亦進行了淚小管栓塞術，至今她乾眼情況已明顯改善。

為響應「2023年世界青光眼週」，趙懿行醫生希望市民能多關注青光眼的症狀，以及與其他眼疾的關聯性，從而提升患者的眼睛健康。趙懿行醫生亦提醒，不同治療藥物的成效及副作用因人而異，患者如有任何疑問，應與主診醫生商討最合適的治療方案。