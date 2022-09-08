【健康解碼】非典型徵狀 女人「心事」難察覺 提前捕捉心臟病變

我們經常以為心血管疾病較常「襲擊」男性，原來女性患病比率也不低，只是她們的症狀相對男性有所不同，因而未有察覺。由於部分患有心血管疾病的女性會出現一些非典型徵狀，令她們誤以為是其他疾病而忽略治療需要。根據全球數據顯示，雖然心血管疾病的女患者確診比率較低，但死亡率卻比男患者高，相信與未有及時發現和求醫有關。醫生提醒女士們，如果發現身體有不明徵狀，必須儘早接受檢查，排除心臟病變，以免長遠出現併發症。

27歲的阿敏（化名）早前因為行路氣促及腰背疼痛求診，醫生於是安排她接受心電圖檢查，惟沒有發現不妥。不過，回顧阿敏病史，發現她有家族性高膽固醇症，並有糖尿病及三高問題，穩陣起見，遂建議她進行電腦掃描，赫然發現她的血管內積聚膽固醇斑塊，刻不容緩下，醫生為她進行通波仔手術，並處方抗血小板藥物，解決被隱藏了的冠心病問題。

如遇不明病徵 宜儘早求診

港怡醫院心臟科名譽顧問醫生陳栢羲指出，女性患者心臟病發的症狀與男性不太一樣，特別是較常出現非典型徵狀。陳醫生舉例，一般冠心病患者出現心絞痛時普遍會有翳悶及壓迫感覺，惟有文獻報告指女性患者即使有同一病症，這些徵狀也未必明顯，反而較多出現氣喘、作嘔作悶、頭暈、胃痛及背痛等徵狀。

除了這班「非典型」高危族，更年期婦女也要多留意心臟健康。陳醫生表示，女性體內的荷爾蒙能夠保護心血管，保持血管的韌性，然而在停經後，這種保護作用會逐漸減低，導致增加患上心血管疾病的風險。

進階檢查 準確診斷病變

「無論是診斷或治療，也要特別留意這班出現非典型病徵的女性患者，例如血管撕裂或與壓力有關的心肌病等，都有機會沒有明顯病徵，必須謹慎地評估，避免出現與之相關的併發症。」陳醫生補充，部份懷孕婦女有機會患上妊娠糖尿病，如果處理不當，日後或增加患上心血管疾病風險，同樣需要多加留意。

另一個導致女性患者未有即時求醫的原因，是她們接受檢查時準確度較低的情況。陳醫生以運動心電圖為例，一般準確度為70%，惟女士只有60%，加上年輕患者較少考慮具幅射性或心導管檢查，因此未能準確拿捏病情，也解釋到為什麼女性在心血冠疾病的確診比率偏低，死亡率卻較男性為高的事實。

要避免患上心血管疾病，陳醫生認為長遠要從生活入手。「如果婦女已經收經，失去了荷爾蒙的光環保護，建議多做運動，戒煙戒酒，有相關症狀就必須儘早接受檢查，即使未必是心血管問題，也能排除其他疾病。」他又指，部分收經婦女會接受補充荷爾蒙治療以預防心血管疾病，惟醫學數據顯示，類似荷爾蒙治療並沒有相關作用，提醒婦女使用前應諮詢醫護人員意見。