【健康解碼】類風濕性關節炎 延醫或致關節變形 生物製劑 助達至臨床緩解

當四肢小關節出現「對稱性疼痛」，即左右相樣關節同時疼痛時，就應加倍留意，因這未必是我們熟知的關節退化或肌肉酸痛問題，而可能是患上類風濕性關節炎。有醫生指出，這種風濕科疾病可導致關節侵蝕、變形，雖然無法根治，但能透過藥物例如新型口服生物製劑，達至臨床緩解目標（即病徵減退，病情穩定），減低嚴重併發症風險，因此寄語患者一旦出現相關徵狀，便要及早求醫。

誤以為關節退化 延誤治療

類風濕性關節炎屬於自體免疫系統疾病，成因未明，患者四肢小關節會對稱地出現紅、腫、熱、痛等病徵，並會有晨僵情況（即早上起床及久坐後關節特別僵硬）。風濕病科專科吳善巍醫生指出，部份患者病情初發時，容易與退化性關節炎混淆，惟類風濕性關節炎較多影響小關節，使人疲倦及虛弱，稍為郁動後病徵反有紓緩作用，與退化性關節炎剛好相反。

若然因混淆病情而延誤治療，吳醫生指發炎的滑膜會侵蝕關節周邊骨骼，導致永久變形及傷殘，就連自理能力如刷牙及扭毛巾等也大受影響，長遠更可能併發肺部纖維化、血管炎及增加冠心病及骨質疏鬆風險：「由於類風性關節炎無法根治，治療目標會以控制徵狀，減低關節侵蝕風險為主，及早準確診斷及開展治療，有助患者重拾活動能力，提升生活質素。」

口服生物製劑 增治療彈性

要達至這個目標，醫學界會透過「28關節疾病活躍指數（DAS28）」跟進患者治療成效，包括評估特定28個關節中出現疼痛及腫脹數目、血液指數及整體健康狀態等，少於2.6分即為臨床緩解，代表病情穩定受控。而「簡化疾病活動指數」（SDAI）及「臨床疾病活動指數」（CDAI）也是常用參考指標。

不過，部份類風濕性關節炎患者病情較為活躍，吳醫生指屆時或需要使用生物製劑以達到臨床緩解。近年，一些新型生物製劑例如口服JAK激酶抑制劑，有研究指比起舊式生物製劑更快、更持續達至臨床緩解。他補充，這類生物製劑的療效相對顯著，副作用亦比傳統抗風濕病藥物少，而且為口服藥物，使用及儲存亦較方便。

與類風濕性關節炎共存，除了積極接受治療，調節生活習慣同樣重要。吳醫生建議，患者可按個人能力進行適當運動，例如拉筋伸展及帶氧運動等，如狀態許可，不妨加入重量訓練。飲食上，可以多吃蔬菜及含奧米茄3魚油成份的食物，以及必須戒煙及避免飲酒。

吳醫生提醒患者，類風濕性關節炎的治療有不同方法並各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生按身體狀況、病徵及承擔能力等作討論，選擇最合適的治療方案。

